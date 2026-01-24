HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yapay zekayla kadın olup tuzak kurdular: '483 milyon' detayı! 28 ile yayılmışlar

Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda, yapay zeka ile oluşturulan sahte kadın profilleri üzerinden kullanıcıları tuzağa düşüren suç örgütü çökertildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü operasyonda adliyeye sevk edilen 61 şüpheliden 24’ü tutuklanırken, çete lideri B.E.Ö. Kayseri’de kurduğu 'dijital ofiste' yakalandı.

Yapay zekayla kadın olup tuzak kurdular: '483 milyon' detayı! 28 ile yayılmışlar

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, liderliğini B.E.Ö.'nün yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, örgütün Kocaeli merkezli olarak yönetildiği ve 5 farklı uygulama üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattığı tespit edildi.

Yapay zekayla kadın olup tuzak kurdular: 483 milyon detayı! 28 ile yayılmışlar 1

3 AY ARALIKSIZ İZLENDİLER

Kocaeli polisi, örgütü deşifre etmek için 3 ay boyunca aralıksız takip gerçekleştirdi. Yapılan izlemelerde örgütün Kocaeli merkezli yönetildiği ancak lider kadronun farklı illerde konuşlandığı tespit edildi.

Takip sonucunda örgüt lideri B.E.Ö.'nün izi Kayseri'de bulundu. Lider B.E.Ö, yönetimi sağladığı "dijital ofis" içerisinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Yapay zekayla kadın olup tuzak kurdular: 483 milyon detayı! 28 ile yayılmışlar 2

483 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içerisinde toplam 483 milyon 844 bin 873 lira işlem hacmi olduğu belirlendi. Suç gelirlerinin kripto para borsaları aracılığıyla aklandığı ve örgüt üyeleri tarafından İngiltere'de kurulan bir şirkete aktarıldığı tespit edildi.

Yapay zekayla kadın olup tuzak kurdular: 483 milyon detayı! 28 ile yayılmışlar 3

Harekete geçen ekipler, 20 Ocak'ta 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, dün tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 24’ü tutuklandı.

YAPAY ZEKA İLE TUZAK

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde, örgütün çalışma yöntemine dair çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

Yapay zekayla kadın olup tuzak kurdular: 483 milyon detayı! 28 ile yayılmışlar 4

Şüphelilerin, yapay zeka teknolojisi kullanarak sahte kadın profilleri oluşturdukları tespit edildi. Örgüt üyelerinin bu sahte profillerle kumar odalarında "atış yapma" adı altında coin (sanal para) topladıkları, ayrıca kumardan kazanan kullanıcılardan komisyon alarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Teknik incelemede, yasa dışı bahis oynatılan 5 farklı mobil uygulamanın IP adreslerinin Kocaeli üzerinden kurulduğu saptandı. Öte yandan operasyon sırasında basılan evlerde, sistemin 7/24 aktif kalmasını sağlamak amacıyla çok sayıda cep telefonu ve tabletin sürekli şarja takılı vaziyette olduğu görüldü.

Yapay zekayla kadın olup tuzak kurdular: 483 milyon detayı! 28 ile yayılmışlar 5

Yapay zekayla kadın olup tuzak kurdular: 483 milyon detayı! 28 ile yayılmışlar 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya’da otomobil refüje devrildi: 4 yaralıKonya’da otomobil refüje devrildi: 4 yaralı
Gece kulüplerinde operasyon alarmı! Gece kulüplerinde operasyon alarmı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kocaeli yapay zeka kumar yasa dışı bahis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.