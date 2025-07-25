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Yapılan ilaçlama sonrası zehirlendiler! Hastaneye kaldırıldılar

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde yapılan ilaçlama sonrası zehirlenen 5 işçi tedavi altına alındı.

Yapılan ilaçlama sonrası zehirlendiler! Hastaneye kaldırıldılar

Bağcılık Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, arazide ilaçlama yapıldıktan sonra zehirlenme belirtisi gösteren kurum çalışanı 5 kişinin Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

"İDARİ İŞLEM TESİS EDİLECEK"

Bazı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zehirlenme belirtisi gösteren kişiler kurum tarafından hemen hastaneye götürüldü. Olayla ilgili aynı gün hemen idari soruşturma başlatıldı. Enstitümüzde işçi sevk ve idaresinden sorumlu bölüm başkanı görevden alınmıştır. Soruşturmanın tamamlanması sonrasında ihmal ya da kusurlular hakkında gereken idari işlem tesis edilecektir. Rahatsızlanan arkadaşlarımıza ve enstitümüze geçmiş olsun."

Kaynak: AA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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