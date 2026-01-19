HABER

“Yaptığınız ayıptır” dedi, dayak yedi! Tuvaletini evin önünde yaptı, ortalık karıştı!

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde esnaf, yolcu otobüsü şoförleri ve muavinleri arasında çıkan kavganın nedeni belli oldu. Otobüsten inen bir yolcunun duvara tuvaletini yaptığı, esnafın duruma tepki göstermesi üzerine kavganın çıktığı öğrenildi.

“Yaptığınız ayıptır” dedi, dayak yedi! Tuvaletini evin önünde yaptı, ortalık karıştı!

Olay, Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muş'tan Bursa'ya seyir halinde olan yolcu otobüsü lavaboya gitmek isteyen bir yolcu için kısa süreliğine durdu.

“Yaptığınız ayıptır” dedi, dayak yedi! Tuvaletini evin önünde yaptı, ortalık karıştı! 1

DURUMA TEĞKİ GÖSTERDİ

Aşağı inen yolcu duvarın arkasına geçerek, tuvaletini yapmaya başladı. Bunun üzerine dışarı çıkan esnaftan market sahibi Mehmet Baydaş, tuvalet yapılan yerin ev olduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi ve ileride tuvaletin olduğunu söyledi. Baydaş, şoförle konuştuğu sırada muavin gelerek Baydaş'a saldırdı.

“Yaptığınız ayıptır” dedi, dayak yedi! Tuvaletini evin önünde yaptı, ortalık karıştı! 2

İKİ KİŞİ BİRDEN SALDIRDI

Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Diğer şoför ise marketin içerisine girerek soba kenarındaki demir çubuğu aldı ve saldırıya dahil oldu. Yaralanan ve darp raporu alan Mehmet ve Gıyasettin Baydaş, durumu jandarma ile polise bildirerek şikayetçi oldu.

“Yaptığınız ayıptır” dedi, dayak yedi! Tuvaletini evin önünde yaptı, ortalık karıştı! 3

"YAPTIĞINIZ AYIPTIR. YUKARIDA EVİM, ANNEM, BABAM VE KARDEŞLERİM VAR DEDİM"

Olayı anlatan Mehmet Baydaş, "Otobüs durdu. Bir tane yolcu indi. Evin girişinde merdivenin orada tuvaletini yapmaya başladı. Genç biriydi. Kendisini uyardım buna rağmen yine devam etti. Muavini ve şoförü uyardım. Güzel bir dil ile anlattım. Yaptığınız ayıptır. Yukarda evim, annem, babam ve kardeşlerim var dedim. Ben kendilerini nazik bir şekilde uyardım. Gerisini daha görmedim. Muavin bir yerden şoför bir yerden vurmaya başladı. Ellerinde sopalar vardı. Hatta bir şoför içeri giriyor ve sobanın şişi ile bana vuruyor. Ardından bize saldırdılar diyorlar. Onlar bizi darp etti. Darp raporlarımız da var. Şikayetçi de olduk. Şoförün biri 'yatak kısmında silah var, getirin kafasına sıkarım, gebertirim, dükkanını yakarım' dedi. Burası dağ başı mı eşkıya mısınız. Bir de otobüsüme saldırdılar diyorlar. Biz otobüse nasıl saldıralım. Şikayet eden benim. Jandarmayı da ben aradım. Ben saldırsam neden şikayet edeyim" dedi.

“Yaptığınız ayıptır” dedi, dayak yedi! Tuvaletini evin önünde yaptı, ortalık karıştı! 4

Kaynak: İHA

