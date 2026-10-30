Yaralı halde bulunan Karakulak, korumaya alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde doğada yaralı halde bulunan Karakulak, doğa koruma ekipleri tarafından tedavisinin yapılması için koruma altına alındı.

Vatandaşların yaptığı ihbarı değerlendiren Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kedigiller (Felidae) familyasından, kulaklarının ucundaki uzun siyah tüyler ve olağanüstü sıçrama yeteneğiyle tanınan orta büyüklükte bir vahşi kedi türü olan Krakulak’ı örgü kepçe ile yakalayan ekipler hayvanı koruma altına aldı. Hayvanın tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Aydın DKMP Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yeniden doğaya kavuşması için yanındayız. Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı üzerine Aydın’da yaralı halde bulunan karakulağı koruma altına aldık. Tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden karakulağı, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğal yaşam alanıyla buluşturacağız" denildi.