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Yargıtay cezayı fazla buldu! Tacizcisini öldüren lise öğrencisiyle ilgili yeni gelişme

Lise öğrencisi Azra E. köy meydanındaki çeşmede hayvanları suladığı sırada kendisini taciz eden 40 yaşındaki Birdal Doğan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Yargıtay, 17 yaşındaki Azra E.'ye verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasını fazla bularak kararı bozdu. İşte yeni detaylar...

Yargıtay cezayı fazla buldu! Tacizcisini öldüren lise öğrencisiyle ilgili yeni gelişme
Cansu Akalp

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde 1 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E., köy meydanındaki çeşmede hayvanları suladığı sırada, 3 yıldır kendisini taciz ettiği iddiasıyla Birdal Doğan'ı tabancayla vurdu.

12 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI!

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Tutuklanan Azra E. hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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İLK DURUŞMADA SERBEST KALDI

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz 2022'de görülen ilk duruşmada, Azra E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında; Cumhuriyet Savcısı, Azra E.'nin 'Haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Azra E.'ye önce müebbet, sonra tahrik altında öldürme ve iyi halden 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Azra E.'ye adli kontrol tedbirlerinin uygulamasına karar verdi.

YARGITAY CEZAYI FAZLA BULDU

Azra E.'nin ailesinin avukatı Sinan Erdağı, karara itiraz ederek Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) başvurdu. İstinaf kararı yerinde bulununca dosya bu kez Yargıtay'a gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Azra E.'ye verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nde bozulmasını talep etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, cezada indirim yapılması kararını aldı.

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'MAKUL DÜZEYDE İNDİRİM HUKUKA AYRIRI'

Ceza Dairesi'nin kararında; maktulden suça sürüklenen çocuğa yönelen ve haksız tahrik teşkil eden söz ile davranışların yoğunluğu ve devamlılığı, bu davranışların ve son zamanlarda dedikodu haline gelmesinin suça sürüklenen çocuğun yaşadığı bölge itibarıyla üzerinde doğurduğu olumsuz etkisi, 3 yıl süreyle maktul tarafından kaçırılma korkusuyla yaşaması, suça sürüklenen çocuğun yaşı ve eylem öncesi maktul tarafından sarf edilen sözler birlikte değerlendirildiğinde; haksız tahrik teşkil eden söz ile davranışların ulaştığı boyut gözetilerek, suça sürüklenen çocuk hakkında cezadan haksız tahrik nedeniyle indirim öngören 5237 sayılı Kanun'un 29'uncu maddesinin uygulanması sırasında azami düzeyde indirim uygulanması gerektiği gözetilmeden, makul düzeyde indirim yapılması suretiyle fazla cezaya hükmolunması, hukuka aykırı bulunduğu gerekçe gösterildi.

AZRA YENİDEN YARGILANACAK

Kararda; suça sürüklenen çocuk müdafinin temyiz sebebi yerinde görüldüğü belirtilerek, 'haksız tahrikin derecesi' yönünden verilen kararın bozulmasına hükmedildi. Azra E., 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Yargıtay
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