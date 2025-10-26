Yargıtay Daire Başkanı "Yeni Şafak çetesi" deyip ateş püskürdü: "Birini doğrulayın, istifa etmezsem şerefsizim"

Yeni Şafak gazetesi son zamanlarda bakanlar Mehmet Şimşek ve Ali Yerlikaya'yı hedef alan haberlere imza atmıştı. Gazete son olarak ise Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman'a yüklendiği haberinde “Yargıtay’da FETÖ gölgesi hâlâ sürüyor” dedi.

"HARAM YOLDAN BİRİLERİNİN MALINA ÇÖKMELERİNE FIRSAT VERMEDİĞİMİZ İÇİN..."

Yaman ise gazeteye sert bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yaman, "Haram yoldan birilerinin malına çökmelerine imkan ve fırsat vermediğimiz için iki gündür yalan dolan iftiralarla itibar cellatlığına soyununuyorlar" dediği açıklamasında gazeteyi "Yeni Şafak çetesi" olarak andı.

"İFTİRA ÜZERİNDEN BEDEL ÖDETMEYE KALKIŞMANIN SINIRI OLMALI"

Abdullah Yaman'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"1987 yılında intisap ettiğim hakimlik mesleğimin son aşamasında hasbelkader Yargıtay 11. Hukuk Dairesi başkanlığına seçildim.

Mesleğimin başından beri herhangi bir güç odağına yaslanmadan tamamen hak ve adalet odaklı hareket ederek, kimsenin hakkını kimseye yedirmemek için azami gayret sarfettim.

Kirlenmenin doruk noktasına vardığı zamane ortamında memleketi kurtaramasam da hiç olmazsa kapımın önünü temiz tutarak bir nebze olsun adalete güvenin tesisine katkı sunmaya çalıştım.

Bunların hiçbiri meziyet değil elbette. Bir hakimin dürüstlükten dolayı paye kazanması kadar anormal birşey olamaz. Dürüstlük işimiz farz-ı ayını, olmazsa olmazımız olmalı, değil mi. Lakin memleket o kadar kirlendi ki sıradan meziyetler bile övgüyle karşılanır hale geldi. Yazık ki ne yazık.

Dolayısıyla kimseden “aferin alma” beklentisi içinde olmadık. Lakin iftira üzerinden bedel ödetmeye kalkışmanın da bir sınırı olmalı.

"HAKSIZ TALEP VE BEKLENTİLERE MARUZ KALSAK DAHİ ELİMİZİN TERSİYLE GERİ ÇEVİRMESİNİ BİLDİK"

Her biri ayrı bir iftiraya tekabül eden ailecek infaz edilmenin bir haddi hududu olmalı, değil mi?…

Bilmezler ki hayatımız bu neviden alçak, şerefsiz, namussuz müfterilerle mücadele içinde geçti.

Allah’ın sonsuz rahmet ve kudretiyle hepsinin üstesinde geldik, elhamdülillah.

Başkanlığını yaptığım Daire nispeten büyük meblağlı ticari davalara bakmakla görevli. Bunun için kimi zamanlar haksız talep ve beklentilere maruz kalsak dahi elimizin tersiyle geri çevirmesini bildik.

Eğer geçmişinizde sizi bazılarının elinde rehin bırakacak süfli bir hayat bırakmadıysanız, duruş sergilemekte zorlanmıyorsunuz zaten.

"YEGANE NEDENİ HAKSIZ TALEPLERİNE GEÇİT VERMEMEM"

Şimdilerde Yeni Şafak çetesinin beni karalamaya kalkışmasının yegane nedeni haksız taleplerine geçit vermememdir.

Haram yoldan birilerinin malına çökmelerine imkan ve fırsat vermediğimiz için iki gündür yalan dolan iftiralarla itibar cellatlığına soyununuyorlar.

Yıllardır dindar geçinip üç kuruşluk menfaat için yapmadıkları alçaklık bırakmayan bu çeteye karşı meşru çerçevede elimden geleni ardıma bırakmayacağım elbette.

Bu arada böylesi münafıkları halen Müslüman zannederek sosyal medyada beni FETÖ üzerinden linçlemeye kalkan zavallı muhafaza-kar trollere ne demeli bilemiyorum.

Allah’ın laneti cümlesinin üzerine olsun.

"ESFELİ SAFİLİN YENİ ŞAFAK ÇETESİ"

Bu memlekette FETÖ’den daha alçak birileri varsa şayet, dünyevi çıkarları için bu yaftayı sağa sola pervasızca sallayan namussuzlardır.

Eyy haramzade, münafık, esfeli safilin Yeni Şafak çetesi, bahsi geçen haber içeriğinden sadece birini doğrulayın istifa etmezsem şerefsizim.

Peki siz hayat süren leşler, yarın öbür tarafta ne hesap vereceğinizi bir an olsun düşündünüz mü acaba?

Bu soruyu yıllardır haram lokmayla şaftı kaymış yaratıklara sormanın bir anlamı olmadığını biliyorum.

Yarın hesap gününde görüşmek üzere şimdilik şeytanınıza emanet olun.

"İLGİLİ TÜM KURUMLARI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Konu bir boyutuyla devlet aygıtını ilgilendirdiğinden ilgili tüm kurumlarını göreve davet ediyorum. Soruşturma açıp geçmişe yönelik tüm telefon HTS kayıt ve hesap hareketlerimle yoldan geçerken tesadüfen yakalandığım işyeri kayıtları da dahil olmak üzere tüm kamera kayıt ve görüntüleri izlesinler.

Bu alçakların haber adı altında paylaştıkları şeylerden zerresi dahi doğruysa kamuoyu önünde hesap vermeye hazırım.

Peki aksi çıkarsa ne olacak. Bu din tüccarları, patronajın çıkarlarını temin için kaldıkları yerden tehdit şantaj ve itibar cellatlığına aynen devam edeceklerse şayet, mesele Abdullah Yaman’ın şahsi meselesi olmaktan çıkıp devletin itibar alanına tecavüze girer.

Devlet itibarının bittiği yerde böylesi çetelerin hakimiyeti başlar ki, herkesten Abdullah Yaman mukavemeti bekleyemezsin."