Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı! "Kıyılar halkındır"

Tatil bölgelerindeki şezlong tartışmaları son dönemde ülke gündeminde. Bazı işletmelerin şezlong kiralama işlemleri vatandaşları güç duruma düşürüyor. İzmir'de ailesiyle şezlong kiralamak isteyen bir kişi, işletme çalışanları tarafından engellenince konu mahkemeye taşındı. Yargıtay ise konuyla ilgili dikkat çeken bir karar verdi. Kıyıların kamunun ortak kullanımında olduğunu vurgulayan Yargıtay, sanıklara verilen hapis cezasını onadı.

Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı! "Kıyılar halkındır"
Doğukan Akbayır

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaz sezonunda yaşanan kıyı tartışması yargıya taşındı. Çocuklarıyla birlikte denize girmek isteyen Eşref Kaya, şezlong kiralamadan plaja havlusunu sererek denize girmek isteyince özel işletme çalışanlarının müdahalesiyle karşılaştı. Olay, kısa sürede adli sürece dönüştü.

Yargıtay dan çarpıcı şezlong kararı! "Kıyılar halkındır" 1

KÜSTAH TEHDİT: "EŞYALARINI DENİZE ATARIM"

Ekol Tv'nin haberine göre, Kaya'nın şezlong kiralamak istememesi üzerine işletme çalışanları, “Seni de eşyalarını da denize atarım. Doktor olmuşsun ama bir şey bilmiyorsun" sözleriyle tehdit etti. Yaşanan gerginlik sonrası konu mahkemeye taşındı.

Yargıtay dan çarpıcı şezlong kararı! "Kıyılar halkındır" 2

YARGITAY: KIYILAR HALKINDIR

Yerel mahkeme, olayla ilgili üç kişiye "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Karara yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onayladı. Kararda, olayın yaşandığı işletmenin sahibinin azmettirmesiyle sanıkların, kamuya açık kıyı alanında Eşref Kaya'nın oturmasına ve eşyalarını koymasına engel oldukları belirtildi. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kıyıların, herkesin serbestçe yararlanabileceği alanlar olduğuna dikkat çekilen kararda, özel işletmenin haklarının anayasal düzenlemelerin önüne geçemeyeceği vurgulandı.

Yargıtay, Eşref Kaya’nın hukuka aykırı şekilde bir alanda tutulduğunu ve özgürlüğünün kısıtlandığını belirterek sanıkların cezasını onadı.

Yargıtay İzmir
