HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Çocuğun soyadı, annenin yeni eşinin soyadı olamayacak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşandıktan sonra evlenen annenin, çocuğunun soyadını yeni eşinin soyadıyla değiştirme talebini hukuka aykırı bularak kanun yararına bozdu. Kararda, çocuğun sadece annenin bekarlık soyadını "üstün yarar" durumunda kullanabileceği, yeni eşin soyadının ise çocuğa verilemeyeceği vurgulandı.

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Çocuğun soyadı, annenin yeni eşinin soyadı olamayacak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinden boşanan kadının, çocuğunun soyadının yeni evlendiği kişinin soyadıyla değiştirilmesi yönündeki mahkeme kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozdu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Antalya'da yaşayan bir kadın, eski eşinden boşanmasının ardından çocuğunun velayetinin kendisine verildiğini, çocuğunun, boşandığı eşinin soyadını taşımaya devam ettiğini belirtti.

Kendisinin başka bir evlilik yapmasının ardından çocuğu ile kendi soyadının farklı olması nedeniyle sorunlar yaşadığını ileri süren anne, çocuğunun yeni eşinin soyadını taşıması, bu mümkün değilse kızlık soyadını taşımasına karar verilmesi adına dava açtı.

Yargıtay dan emsal niteliğinde karar! Çocuğun soyadı, annenin yeni eşinin soyadı olamayacak 1

ÇOCUĞUN, KADININ YENİ EVLENDİĞİ EŞİNİN SOYADINI KULLANMASINA KARAR VERDİ!

Yargılamayı yapan Antalya 9. Aile Mahkemesi, çocuğun, kadının yeni evlendiği eşinin soyadını kullanmasına karar verdi. Karar, istinaf incelemesinden geçmeksizin kesinleşti.

KARAR BOZULDU!

Adalet Bakanlığı, mahkemece verilen kararın hatalı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yerel mahkeme kararını sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Dairenin kararında, Türk hukuk sisteminde evlilik birliğinde doğan çocuğun babasının soyadını alabileceği, boşanma sonucunda da velayeti kendisine verilen annenin bekarlık soyadını "çocuğun üstün yararının bulunması halinde" kullanabileceği kaydedildi.

Kararda, davacı annenin sonradan yaptığı evlilik nedeniyle bekarlık soyadını kullanmadığı, bu nedenle annenin, çocuğunun kendi soyadını kullanması talebinin koşullarının oluşmadığı belirtildi.

Annenin yeni evlendiği eşinin soyadını çocuğun kullanmasına olanak bulunmadığına işaret edilen kararda, "Küçüğün soyadının davacı annenin sonraki evliliğinde kazanmış olduğu soyadı ile değiştirilmesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuş ve hükmün kanun yararına bozulmasını gerektirmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kanun yararına bozma kararları, kesinleşen hükmü değiştirmiyor ancak yargılama sürecindeki hukuka aykırılığın tespiti anlamını taşıyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uçağın iniş takımlarına saklandı! 13 yaşındaki çocuğun uçtuğu yer...Uçağın iniş takımlarına saklandı! 13 yaşındaki çocuğun uçtuğu yer...
Konak, Buca ve Karabağlar belediyeleriyle ilgili inceleme başlatıldıKonak, Buca ve Karabağlar belediyeleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay soyadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.