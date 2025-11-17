HABER

Yargıtay kararını verdi: Düğün fotoğraflarını paylaştı hapis cezası aldı!

Yargıtay, evlenen çiftten izin almadan düğün albümünü müşterilere örnek olarak gösteren fotoğrafçıya verilen hapis cezasını onadı. Yargıtay kararı sonrası yeniden yargılama yapan Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

Yargıtay'dan fotoğrafçıları ilgilendiren emsal bir karar geldi. Elazığ'da yeni evlenen bir çift, anlaştıkları bir fotoğrafçıya düğün fotoğraflarını çektirdi. Fotoğraflarının kendilerinden habersiz albüm yapılarak iş yerine gelen müşterilere örnek olarak gösterildiğini öğrenen çift, savcılığa şikayette bulundu.

DAVA AÇILDI

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, fotoğrafçı hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı.

Hakim karşısına çıkan fotoğrafçı, yaptığının suç olduğunu bilmediğini belirtti ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, "müştekilerin gelinlik ve damatlıkla çekilen düğün fotoğraflarının, başkaları tarafından görünmesi ve bilinmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin görüntüler olarak kabul edilemeyeceği" gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

FOTOĞRAFLAR "KİŞİSEL VERİ" NİTELİĞİNDE

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fotoğrafların "kişisel veri" niteliğinde olduğuna karar verdi ve sanık hakkındaki verilen beraat hükmünü bozdu.

Yargıtay kararında, sanığa "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği bildirildi.

YENİDEN YARGILANDI, HAPİS CEZASI VERİLDİ

Yargıtay kararı sonrası yeniden yargılama yapan Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan bir yıl 8 ay hapse mahkum etti.

Kararda, "kişisel veri niteliğindeki düğün fotoğraflarının, müştekilerin rızası olmaksızın iş yerine gelen müşterilere teşhir edildiği" belirtildi.

YARGITAY NOKTAYI KOYDU

Sanığın karara itiraz etmesi üzerine dosyada son sözü söyleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını oy birliğiyle onadı.

Yargıtay'ın kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtildi. Ayrıca kararda sanık hakkındaki mahkumiyet kararında hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay evli çift
