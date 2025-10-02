HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yarım kalan okul inşaatı yeniden başlıyor

Sarıgöl Yeniköy’de yarım kalan okul inşaatı yeniden ihaleye çıkarıldı.

Yarım kalan okul inşaatı yeniden başlıyor

Sarıgöl Yeniköy’de yarım kalan okul inşaatı yeniden ihaleye çıkarıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırak, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2023 yılında yapımına başlanan ancak yüklenici firmanın sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle yarım kalan Yeniköy Şehit Er Muhammer Kara İlkokulu inşaatı için yeniden ihale gerçekleştirildi.

Yarım kalan okul inşaatı yeniden başlıyor 1

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul inşaatının tamamlanması için önemli bir adım atıldığını belirterek, "Okul binasının eksik kalan kısımlarının tamamlanması amacıyla Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 9 Eylül 2025’te yeniden ihale yapıldı. İhalenin ardından okulun inşaatı hızla tamamlanarak eğitim-öğretime kazandırılması planlanmaktadır. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faruk Özlü 21 yıl sonra 'Ülkemizin gidişatını değiştiren toplantı' diyerek ilk kez açıkladı: 'Bir devrim, bir milattır'Faruk Özlü 21 yıl sonra 'Ülkemizin gidişatını değiştiren toplantı' diyerek ilk kez açıkladı: 'Bir devrim, bir milattır'
Marmara Denizi’nde şiddetli fırtınaMarmara Denizi’nde şiddetli fırtına

Anahtar Kelimeler:
Sarıgöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.