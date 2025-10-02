Yarım kalan okul inşaatı yeniden başlıyor

Sarıgöl Yeniköy’de yarım kalan okul inşaatı yeniden ihaleye çıkarıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırak, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2023 yılında yapımına başlanan ancak yüklenici firmanın sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle yarım kalan Yeniköy Şehit Er Muhammer Kara İlkokulu inşaatı için yeniden ihale gerçekleştirildi.
Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul inşaatının tamamlanması için önemli bir adım atıldığını belirterek, "Okul binasının eksik kalan kısımlarının tamamlanması amacıyla Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 9 Eylül 2025’te yeniden ihale yapıldı. İhalenin ardından okulun inşaatı hızla tamamlanarak eğitim-öğretime kazandırılması planlanmaktadır. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.
