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Yarın okullar tatil olacak mı? 19 Şubat 2025 kar tatili var mı? Son dakika Valilik açıklamaları

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.02.2025 13:00
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Yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı tüm öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugünden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girildi ve yurt genelinde sıcaklıklar 8-12 derece düştü. Ankara ve İstanbul'da ise kar yeniden beklenmeye başlandı. Bu kapsamda 19 Şubat 2025 kar tatili var mı merak ediliyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Yarın okullar tatil olacak mı? 19 Şubat 2025 kar tatili var mı? Son dakika Valilik açıklamaları

19 Şubat 2025 çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle birlikte kar yeniden bekleniyor ve kar yağışının 4 gün etkili olacağı söyleniyor. Peki, Yarın okullar tatil olacak mı? Yarın kar tatili var mı? İşte, son dakika Valilik açıklamaları...

KAR YENİDEN GELİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İstanbul'da bugün havanın yağmurlu olacağını, çarşamba günü ise karla karışık yağmur görüleceğini söyledi.

KAR OKUL 1

Perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini dile getiren Macit, "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından okulların tatil olup olmayacağı merak edildi.

YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise herkesin merak ettiği 'Okullar tatil mi?' sorusuna yanıt verdi.

KAR OKUL 2

Adil Tek; "İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir. İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz. Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul tatiliyle ilgili İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklamaları gelir gelmez haberimizin içerisinde yer alacak.

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