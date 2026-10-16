Yasa dışı bahis içerikli SMS operasyonu! Milyonlarca vatandaş hedef alınmış: 13 araç ve 3 daireye el kondu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen SMS operasyonunda tutuklanan şüphelilere ait dijital materyalleri inceledi.

UYGULAMAYA TANIMLAYIP YASA DIŞI BAHİS İÇERİKLİ SMS'LER ATMIŞLAR

Yapılan incelemelerde, android tabanlı telefonlara yüklenen bir uygulama kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, farklı şahıslara ait GSM hatlarını uygulamaya tanımladıkları ve bu hatlar üzerinden yasa dışı bahis içerikli SMS'ler gönderdikleri belirlendi.

1 MİLYONDAN FAZLA SMS GÖNDERİLMİŞ! MESAJ BAŞINA 0,005 İLE 0,01 EURO ARASINDA GELİR

Uygulamaya GSM hatlarını tanımlayan şüphelilerin gönderilen mesaj başına 0,005 ila 0,01 Euro arasında gelir elde ettikleri, sistem üzerinden 1 milyondan fazla yasa dışı bahis içerikli SMS gönderildiği tespit edildi. Bu kapsamda 16 Eylül tarihinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI; 13 ARAÇ VE 3 DAİREYE EL KONDU

Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait banka hesaplarına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve 3 daireye el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği belirtildi.

BANKA HESABI VE GSM HATTI TOPLADIKLARI, PARA NAKLİNE ARACALIK ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının destekleriyle Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; 33 ilde operasyonlar düzenlendi. 119 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıklandı.

Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van’da düzenlenen operasyonlarda şüphelerin Türkiye genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Operasyonlarda kararlılık vurgusu yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır