Kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Cihan Şanlı ve Burak soylu tutuklandı

Kara para aklama soruşturmasında haksız kazanç sağlayarak kara para aklama suçu işledikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Şanlı ve HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi Burak Soylu tutuklandı. Yavuz Basav ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mustafa Fidan

Kara para aklama soruşturması kapsamında şüpheli banka hesap hareketleri tespit edilen ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan Burak Soylu ve Cihan Şanlı tutuklandı. Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı habere göre, aynı suçlamayla gözaltına alınan Yavuz BASAV ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Cihan Şanlı ve Burak soylu tutuklandı 1Cihan Şanlı

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA 2 İSİM TUTUKLANDI

İstanbul’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 3 milyar TL’ye el konuldu. MASAK raporu doğrultusunda yönetim kurulu üyesi 3 şüphelinin haksız kazanç sağlayarak aklama suçunu işledikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin banka hesaplarındaki 3 milyar TL’ye el konuldu.

Kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Cihan Şanlı ve Burak soylu tutuklandı 2Burak Soylu

Operasyon kapsamında Cihan Şanlı, Burak Soylu ve Yavus Basav gözaltına alınmıştı.

21 Ocak 2026
21 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

