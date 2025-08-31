HABER

Yasa dışı bahis ve çevrim için çocuk müstehcenliği suçlularına operasyon! Onlarca kişi tutuklandı

19 ilde “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ele geçirilenler dikkat çekerken 49 şüpheli tutuklandı.

Yasa dışı bahis ve çevrim için çocuk müstehcenliği suçlularına operasyon! Onlarca kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 19 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 49 şüpheli şahıs tutuklandı. 10’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

