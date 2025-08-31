Yasa dışı bahis ve çevrim için çocuk müstehcenliği suçlularına operasyon! Onlarca kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 19 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 49 şüpheli şahıs tutuklandı. 10’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalayarak, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el koyduk.”



19 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen…