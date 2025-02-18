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  4. Yasa dışı bahiste 200 milyon dolarlık hesap hareketi! Başsavcılık harekete geçti: Çok sayıda gözaltı kararı

Yasa dışı bahiste 200 milyon dolarlık hesap hareketi! Başsavcılık harekete geçti: Çok sayıda gözaltı kararı

18.02.2025 10:37
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
18.02.2025 10:37
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Yasa dışı bahisle mücadele devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının harekete geçmesiyle gözaltına alınan bir şüphelinin telefon kayıtları incelendi. Hem dolandırıcılık hem yasa dışı bahis suçu tespit edilen şüphelinin yazışmalarındaki banka kayıtlarında 200 milyon dolarlık hesap hareketi tespit edildi. 55 şüphelinin 33'ü için gözaltı ve arama kararı verildi. Aramalarda ise tabanca, tüfek, pos cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yasa dışı bahiste dudak uçuklatan rakamlar konuşulmaya devam ediyor. Dolandırıcılar vatandaşların hayatını karartırken kendilerine akılalmaz boyutta haksız kazanç elde ediyor. Son olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmesiyle 33 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Kalan 22 şüphelinin ise tutuklu ya da yurt dışında olduğu tespit edildi.

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Şüphelilerin telefonları ve yazışmalarındaki banka kayıtları tek tek incelendi. 200 milyon dolarlık hesap hareketi ortaya çıktı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/6294 soruşturma numarasına kayden “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa dışı bahis” suçu kapsamında başlatılan soruşturmaya esas olmak üzere;

Şüpheli E.Y. hakkında yasa dışı bahis suçundan (7253 sayılı kanunun 5. mad.) yürütülen soruşturma kapsamında el konulan telefonunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatlarıyla, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;

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Skype programı üzerinden yapılan yazışmalarda şüphelinin ve bu suçtan İstanbul’da tutuklanan önemli miktarda dolandırıcılık eylemine karışan şüpheli M.C. başta olmak üzere bir çok kişinin bağlantılı olarak dolandırıcılık olayları ile birlikte yasa dışı bahis suçuna aracılık ettiklerinin tespit edildiği,

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Yazışmalarda geçen banka kayıtları tetkik edildiğinde hesap hareketlerinin 200.000.000 doları bulduğunun anlaşılması üzerine 55 şüpheliden, İzmir (2), Kocaeli (1) ve İstanbul (4) olmak üzere 33'üne 18.02.2025 tarihinde geçerli olmak üzere Sulh Ceza Mahkememizce Gözaltı ve Arama kararı verilmiştir.

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Düzce il emniyet müdürlüğü Siber Suçlarla mücadele Şube müdürlüğümüzce şüphelilere ait adreslerde yapılan arama kapsamında;

-(2)Ruhsatsız tabanca,
-(2) Kurusıkı tabanca,
-(1) Adet Av tüfeği,
-(401)adet 9x19 fişek
-(6)adet 16 kalibre Av tüfek fişeği
-(3) adet 7x65 fişek
-(27) Adet Cep Telefonu
-(1)Adet Masaüstü Bilgisayar,
-(2) Adet Dizüstü Bilgisayar,
-(1) Adet USB Bellek,
-(1) Adet SSD Kart,
-(1) Adet HDD,
-(1) Adet Pos Cihazı’na
el konulmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis cezası
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