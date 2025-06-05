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Yasak olmasına rağmen yola çıktı, cezayı yedi

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden araçların oluşturduğu yoğunluğu azaltmak için, büyük araçların geçişinin yasaklandığı Düzce’de, yola çıkan tır sürücüsüne polis ekipleri cezai işlem uyguladı.Düzce Valiliği Kurban Bayramı sebebi ile il genelinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için büyük araçların Ankara istikametine geçişini 6 Haziran Cuma günü saat 11.00’e kadar yasaklandı.

Yasak olmasına rağmen yola çıktı, cezayı yedi

Düzce Valiliği Kurban Bayramı sebebi ile il genelinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için büyük araçların Ankara istikametine geçişini 6 Haziran Cuma günü saat 11.00’e kadar yasaklandı.

TIR SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler hem D-100 karayolunda hem de Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Polis ekipleri de yasak çerçevesinde kamyonlara ve tırlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler çerçevesinde Gümüşova mevkiinde yapılan çalışmada istisnaların dışında taşıma yaptığı tespit edilen tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Trafiğin daha rahat akışının sağlanması için ekiplerin denetimleri ise devam edecek.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik
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