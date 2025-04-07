HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yaşam tünelinde çok sayıda vatandaşa trafik bilgilendirmesi yapıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla 26 Mart-6 Nisan 2025 tarihleri arasında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Yaşam tünelinde çok sayıda vatandaşa trafik bilgilendirmesi yapıldı

Kayseri Yolu 14. kilometrede bulunan uygulama noktasındaki "Yaşam Tüneli" çadırında yürütülen faaliyetlerde, vatandaşlara trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar hakkında görsel ve yüz yüze iletişim yöntemiyle bilgiler verildi. Sürücü ve yolculara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşmanın tehlikeleri ve kırmızı ışık ihlallerinin sonuçları gibi başlıca konular ele alındı.

Eğitim çalışmaları kapsamında 72 sürücü ve 132 yolcu olmak üzere toplam 204 vatandaş trafik kuralları hakkında bilinçlendirildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Narin kaybolduğunda ailesi oyun oynayıp, haber okumuş...Narin kaybolduğunda ailesi oyun oynayıp, haber okumuş...
Yemek yiyemiyordu: Tedavisi yok artık dedirttiYemek yiyemiyordu: Tedavisi yok artık dedirtti

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA: ABD borsaları çöküşle açıldı: Hisselerde satış dalgası başladı, kayıplar %5'leri buldu!

SON DAKİKA: ABD borsaları çöküşle açıldı: Hisselerde satış dalgası başladı, kayıplar %5'leri buldu!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Bir şehrin konuştuğu isim: 'Kravatlı simitçi'

Bir şehrin konuştuğu isim: 'Kravatlı simitçi'

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz!

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz!

Milletvekili Yüksel Arslan İYİ Parti'ye geçiyor

Milletvekili Yüksel Arslan İYİ Parti'ye geçiyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.