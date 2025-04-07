Yaşam tünelinde çok sayıda vatandaşa trafik bilgilendirmesi yapıldı

Kayseri Yolu 14. kilometrede bulunan uygulama noktasındaki "Yaşam Tüneli" çadırında yürütülen faaliyetlerde, vatandaşlara trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar hakkında görsel ve yüz yüze iletişim yöntemiyle bilgiler verildi. Sürücü ve yolculara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşmanın tehlikeleri ve kırmızı ışık ihlallerinin sonuçları gibi başlıca konular ele alındı.

Eğitim çalışmaları kapsamında 72 sürücü ve 132 yolcu olmak üzere toplam 204 vatandaş trafik kuralları hakkında bilinçlendirildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır