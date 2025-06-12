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Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, festival öncesi Nevşehir Valisi Fidan ile bir araya geldi

Son dönemde Kültür Yolu Festivalleri'nin sayısı da giderek artıyor. Festivalin olduğu şehirlerde hem turizm hem de ekonomi anlamında haretlilik söz konusu. Kültür Turizm Bakanlığı bünyesinde Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü olarak görev yapan Selim Terzi, Nevşehir Valisi Ali Fidan ile bir araya geldi.

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, festival öncesi Nevşehir Valisi Fidan ile bir araya geldi
Çiğdem Sevinç

2025'te Adana ile başlayan festivaller sırasıyla Manisa ve Şanlıurfa ile devam etti. 21-29 Haziran tarihlerinde Samsun'da 28 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da festivaller yapılacak.

2-10 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de yapılacak Kültür Yolu Festivali öncesinde Selim Terzi ile Nevşehir Valisi Ali Fidan bir araya geldi.

"TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

İlgili genel müdürlüğün sosyal medya paylaşımından yaptığı bilgilendirmede;
“Türkiye Kültür Yolu Festivali için şehir şehir hazırlıklarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.

Genel Müdürümüz Sayın Selim Terzi, 2-10 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir’de düzenleyeceğimiz festivale yönelik çalışmaları değerlendirmek üzere, Nevşehir Valisi Sayın Ali Fidan’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana festival
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