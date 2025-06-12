Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, festival öncesi Nevşehir Valisi Fidan ile bir araya geldi

2025'te Adana ile başlayan festivaller sırasıyla Manisa ve Şanlıurfa ile devam etti. 21-29 Haziran tarihlerinde Samsun'da 28 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da festivaller yapılacak.
2-10 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de yapılacak Kültür Yolu Festivali öncesinde Selim Terzi ile Nevşehir Valisi Ali Fidan bir araya geldi.
İlgili genel müdürlüğün sosyal medya paylaşımından yaptığı bilgilendirmede;
“Türkiye Kültür Yolu Festivali için şehir şehir hazırlıklarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.
Genel Müdürümüz Sayın Selim Terzi, 2-10 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir’de düzenleyeceğimiz festivale yönelik çalışmaları değerlendirmek üzere, Nevşehir Valisi Sayın Ali Fidan’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.” denildi.
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