Yasemin çiçeğinin faydaları nelerdir? Yasemin çiçeği hangi hastalıklara iyi gelir? Yasemin çiçeği çayı ne işe yarar?

İran’ın anayurdu olarak tespit edildiği yasemin çiçeği, Akdeniz kıyılarında bulunan ülkelerde çok sık rastlanabilen bir bitkidir. Yaprakları parlak, çiçekleri hoş kokulu olur. Çin kökenli olması ile de bilinen yasemin bitkisinden elde edilen uçucu yağ birçok farklı amaç ile kullanılabilmektedir. Ayrıca yapraklarından elde edilen çayın da halk arasında şifa dağıttığı bilinmektedir.

Yasemin çiçeği içeriğinde yer alan antibakteriyel ve antiviral özellikleri nedeni ile grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarda da kullanılmaktadır. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olan yasemin çiçeği bu çiçekten ve yapraklarından elde edilen çay ile birçok rahatsızlık için de fayda olarak kabul edilmektedir.

Yasemin çiçeğinin faydaları nelerdir?

Hem kokusu hem görüntüsü hem de rengi ile oldukça sevilen bir çiçek olan yasemin çiçeği farklı formları ile insan sağlığını destekleyici özelliğe de sahiptir. Parfümlerde, kolonyalarda ya da çeşitli kozmetik ürünlerinde hammadde olarak kullanılabilen yasemin çiçeği çay formu ile de sağlığa birçok yarar sağlar.

Yasemin çiçeğinin ve çayının içeriğindeki bileşenlerden ve insan sağlığına olan faydalarından bazıları şunlardır:

A, B ve C vitaminleri içerir.

Antioksidan etkisi vardır.

Antibakteriyeldir.

Sinirleri yatıştırır.

Stresi azaltır.

Yaşlanma belirtilerini azaltır.

Hücreleri yeniler.

Kan dolaşımını düzenler.

Kan şekerini dengeler.

Dikkati arttırır.

Odaklanmaya yardımcı olur.

Kalp dostudur.

Bağırsak sağlığını korur.

Sindirim sistemini düzenler.

Uyku düzenini sağlar.

Boğazı rahatlatır.

Baş ağrısını dindirir.

Regl dönemindeki ağrıları hafifletir.

Kötü huylu kanser hücrelerinin meydana gelmesini engeller.

Ağızda hoş bir tat ve koku bırakır.

Yasemin çiçeği hangi hastalıklara iyi gelir? Yasemin çiçeği çayı ne işe yarar?

Genel olarak yeşil çay bazlı olan yasemin çiçeği çayı hem genel sağlığı destekler hem de iyi geldiği bazı rahatsızlıklar vardır. Yasemin çiçeğinden elde edilen yasemin çiçeği çayının iyi geldiği durumlardan bazıları şunlardır:

Sindirim sorunları

Stres

Uykusuzluk

Mide rahatsızlıkları

Kalp sorunları

Aşırı kilo

Boğaz ağrıları

Enfeksiyonlar

Ateş

Artrit

Baş ağrıları

Soğuk algınlığı

Kan şekerinde dengesizlik

Regl döneminden kaynaklı sancılar

Bağırsak sorunları

Yaşlanma etkileri

Bağırsak sorunları

Hazımsızlık sorunları

Sinir sistemi bozuklukları

Kilo verdirici etkisi olduğu da söylenen yasemin çiçeği çayı diyet listelerinde de yer almaktadır. Ancak uzaman diyetisyenler diyet listeleri hazırlarken uygun gördükleri hastalara yasemin çiçeği çayını genel olarak yeşil çay ile birlikte önerebilirler. Kilo vermeye ya da mevcut kiloyu korumaya yardımcı olduğu bilinen yasemin çiçeği çayı vücuttaki ödemi atmada da destekleyicidir.

Yasemin çiçeğinin yan etkileri var mıdır?

Doğru miktarlarda ve mutlaka doktor onayı ya da önerisi ile tüketilmesi gereken yasemin çiçeği çayı bazı kişiler tarafından tüketilmemelidir. Özelikle alerjik bünyeleri olanlar, hamileler, emzirme dönemindeki anneler, çocuklar, ileri yaştaki insanları için risk oluşturabilecek olan yasemin çayının etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir.

Bunlar dışında kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler ve bir hastalığın tedavi sürecinde veya düzenli ilaç kullanmak durumunda olan kişilerin de tüketmesi önerilmez. Bünyeden bünyeye değişiklik gösterebilen bazı olası yasemin çiçeği yan etkileri şunlar olabilir:

Uykusuzluk

Mide bulantısı

Deride, ciltte alerjik reaksiyonlar

Kaşıntı

Dökülmeler

Kusma

İshal

Kabızlık

Solunum sorunları

Bağırsak hastalıkları

Çeşitli kremlerde ya da parfümlerde de kullanılabilen yasemin çiçeğinden yapılan çay kolayca hazırlanabilir. Bir demlik kaynar suya bir miktar yasemin çiçeği eklenip demlenerek tüketilebilir. Damak tadına göre limon ya da bal eklenerek de içilebilen yasemin çayı hazırlamak için hazır yasemin çiçeklerini kurutulmuş olarak aktarlardan satın alabilmek mümkün olur.