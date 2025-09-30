Yaşı henüz 12: Kayseri'de üvey oğul dehşeti! Tartışma şiddetlenince...

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir üvey evlat dehşeti yaşandı. Mevlana Mahallesi'ndeki 15 katlı binanın 8'inci katında meydana gelen olayda Y.C.K. (12) ile üvey babası H.P. (31) arasında henüz bilinmeyen bir sepeple tartışma çıktı.

TARTIŞMA ŞİDDETLENİNCE ÜVEY BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K., bıçakla H.P.'yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Y.C.K. ise gözaltına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Öte yandan H.P., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.P.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA