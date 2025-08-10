HABER

Yaşına bile aldırış etmediler... Baba ve oğlu yaşlı kadını böyle darbetti!

Başakşehir'de korkunç bir olay yaşandı. 70 yaşındaki bir kadının dükkanının önüne bidon koymasına sinirlenen baba ve oğlu, yaşlı kadını dövdü. Yaşanan anlar kameralara yansırken baba ve oğluna çevredeki vatandaşlar engel oldu. İşte o anlar!

Olay İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Sahintepe Gamze Sokak'ta 7 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanın önüne bırakılan "mavi bidon" nedeniyle binada oturan 70 yaşındaki kadınla, baba ve oğlu arasında tartışma çıktı.

YAŞLI KADINI DARBETTİLER

Dükkanın önüne bidonların bırakılmasına kızan kişi, apartmanın kapısını tekmeledi. Yukarıdan bir bardak atılırken, bidonlarını deviren şahıs ve babası, aşağı inen yaşlı kadını darp etti.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki şüphelinin apartman önünde bağrışmaların ardından camları kırdığı, kadının merdivenlerden inmesiyle birlikte itiş kakış yaşandığı görülüyor. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar kısa süreliğine ayrılırken, olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

