Yaşlanma tarih oluyormuş! Çığır açacak tarihi gelişme: “Anti-nekrotik” ilaç yaşlanmayı durdurabilecek mi? “Yaşlanmanın Plan Teorisi” çalışması...

Bilim insanları, insan hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde yok olmasını engelleyerek yaşlanmayı durdurabilecek, hatta tersine çevirebilecek yeni bir ilaç geliştirdiklerini duyurdu.

“ANTİ-NEKROTİK” İLACI

“Anti-nekrotik” olarak adlandırılan bu devrim niteliğindeki ilacın, 2025 yılının sonlarına doğru ilk insan denemelerine başlaması planlanıyor.

“YAŞLANMANIN PLAN TEORİSİ”

Araştırmayı yöneten isim, daha önce University College London’da genetikçi olarak çalışan ve şu anda biyoteknoloji firması CEO’su olan Dr. Carina Kern. Kern, uzun süredir üzerinde çalıştığı “Yaşlanmanın Plan Teorisi” çerçevesinde bu ilacı geliştirdi. Teoriye göre, yaşlanma süreci, hücresel düzeyde bozulan sinyal mekanizmaları ve özellikle nekroz adı verilen kontrolsüz hücre ölümüyle doğrudan bağlantılı.

NEKROZ: YAŞLANMANIN VE HASTALIKLARIN GÖRÜNMEZ DÜŞMANI

Nekroz, hücrelerin şişerek patlaması ve içeriklerini çevre dokulara salmasıyla ortaya çıkan düzensiz bir hücre ölümü sürecidir. Bu süreç, vücutta kronik iltihaplanmaya, genetik dengesizliklere ve hatta tümör oluşumuna yol açabiliyor.

Nekrozun etkileri yalnızca yaşlanmayla sınırlı değil; Alzheimer, Parkinson, çeşitli kanser türleri ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarıyla da ilişkilendiriliyor. Dr. Kern ve ekibi, nekrozun bu yıkıcı etkilerini durdurmanın, yaşlanmayı yavaşlatmanın ötesinde, genel sağlık üzerinde de dönüştürücü bir etki yaratabileceğine inanıyor.

İLACIN HEDEFİ NEDİR?

Dr. Kern’e göre, yaşlanma sürecinin temel tetikleyicilerinden biri, hücre içi kalsiyum iyonu dengesinin bozulması. Normal koşullar altında, hücre içindeki kalsiyum seviyesi, hücre dışındaki seviyeye kıyasla 10 bin ila 100 bin kat daha düşük.

Bu hassas denge, hücrelerin düzenli çalışması için kritik öneme sahip. Ancak yaşlanma ilerledikçe veya çevresel faktörler devreye girdikçe, bu denge bozuluyor ve hücre içindeki kalsiyum artışı, nekrozu tetikleyerek hücresel yıkıma yol açıyor.

Yeni geliştirilen anti-nekrotik ilaç, bu kalsiyum dengesini yeniden sağlayarak hücreleri nekroza karşı koruyor. İlaç, hücrelerin sağlıklı bir şekilde işlev görmesini destekleyerek yaşlanma etkilerini yavaşlatmayı, hatta bazı durumlarda tersine çevirmeyi hedefliyor.