Yaşlanmayı geciktiren lezzet: Sardalya! Kuzey Ege'nin lezzet mirası, cilt, saç ve tırnak sağlığına doğal destek...

Türkiye denizlerinde de avlanan sardalya, yüksek protein ve yaşlanmaya karşı savaşan kalsiyum ile D vitamini zenginliği ile öne çıkıyor.

Uzmanlar, sardalyanın besleyici özelliğine dikkat çekerken, saç, tırnak ve cilt için doğal destek olduğuna vurgu yaptı.

SAÇ, TIRNAK VE CİLT İÇİN DOĞAL DESTEK

İspanyol eczacı Paula Martín Clares, La Salud de Tu Piel Está en lo que Comes (Cildinizin Sağlığı Yediklerinizde Saklı) adlı kitabında, ''Kalsiyum zengini sardalya, saç dökülmesini azaltıyor, saç tellerinizi kalınlaştırıyor, tırnak kırılmalarını önlüyor ve cildinizin elastikiyetini artırıyor. Sardalya gibi yağlı balıklarda bulunan sağlıklı yağlar ve kalsiyum, saç ve cilt sağlığının korunmasında vazgeçilmezdir" ifadelerine yer veriyor.

TÜRKİYE’NİN LEZZET MİRASI: ÇANAKKALE SARDALYASI

Dünyanın dört bir yanındaki beslenme tutkunlarının favorilerinden olan Çanakkale sardalyası, kalitesi ve güzel tadıyla beslenme listelerinde yer alıyor. Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı’nın serin sularında avlanan sardalya, asma yaprağında hazırlanan geleneksel yöntemiyle bölgenin lezzet miraslarından bir olarak öne çıkıyor.

"TÜM OMEGA-3 İHTİYACINIZI KARŞILAYABİLİR"

Amerikalı diyetisyen Lauren Manaker, ''Doğru seçilmiş bir konserve sardalya, taze sardalyanın hem pratik hem de lezzetinden ödün vermeyen bir alternatifi. Özellikle zeytinyağlı olanlar, doymamış yağ asitlerini koruyarak sardalyanın besin değerini zirveye taşıyor. Konserve sardalyalar, günlük protein, D ve B12 vitaminleri, kalsiyum, demir hatta yumuşacık kemikleriyle neredeyse tüm omega-3 ihtiyacınızı karşılayabilir'' dedi.

RUH HALİNİ DENGELEYİP ZİHİNSEL FONKSİYONLARI DESTEKLİYOR

Bir diğer Amerikalı diyetisyen Jenny Shea Rawn ise zeytinyağlı sardalya konservelerinin, kalp dostu doymamış yağları almanın kolay bir yolu olduğuna dikkat çekti.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) verilerine göre, sadece 85 gram sardalya 164 IU D vitamini içeriyor. Bu miktar pek çok ürüne kıyasla sardalyanın çok daha etkili bir D vitamini kaynağı anlamına geliyor. D vitamini, hem kemik sağlığını destekliyor hem beyin yaşlanmasını yavaşlatmada kritik rol oynuyor. Sardalyadaki B12 vitamini ve omega-3 yağ asitleri de ruh halini dengeleyip zihinsel fonksiyonları destekliyor.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır