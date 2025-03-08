Yaşları küçük suçları büyük! Beyoğlu'nda peş peşe iki kapkaç

İstanbul Beyoğlu'nda iki farklı kapkaç olayı yaşandı. İki benzer olayla ilgili 3 çocuk gözaltına alındı.

Ekol TV'den Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ilkinde; Şüpheliler taksiye binmek üzere olan kadının telefonunu çalıp kaçtı.

17 YAŞINDA 67 SUÇ KAYDI BULUNUYOR!

Kadınlar şikayetçi oldu, emniyet ekipleri harekete geçti. Kapkaççı tespit edilerek kısa sürede yakalandı. Kapkaççının 17 yaşında olduğu ve 67 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

İkinci görüntüler yine Beyoğlu'nda kayda geçti. Bir genç yolda yürürken telefonla ilgilendiği esnada kendisini takip eden kapkaçcı telefonu alıp koşarak uzaklaştı. Mağdur genç, dakikalarca şüpheliyi kovaladı. Güvenlik kameraları görüntülerinde kapkaçcının suç ortağıyla buluştuğu görüldü.

KISKIVRAK YAKALANDI

Emniyet ekipleri tespit ettikleri 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. 18 yaşından küçük oldukları tespit edilen kapkaçcıların toplamda 39 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.