HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yaşlı adam boş dükkanda ölü bulundu

Eskişehir'de inşaatta bekçilik yapan 72 yaşındaki adam, boş bir dükkanda ölü olarak bulundu. F.K.'nın ölüm nedeni ile alakalı polis ekipleri tarafınca geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yaşlı adam boş dükkanda ölü bulundu

Olay, Esentepe Mahallesi Emirganlılar Sokak 13 dış kapı numaralı 3 katlı Dursun Apartmanı'nın zemin katındaki boş dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki F.K. inşaatta bekçi olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık bir ay önce kaldığı müstakil evden çıkarılan F.K. bahse konu noktanın mülk sahibine ‘eşyalarımı koyacağım' bahanesiyle Emirganlılar Sokak üzerindeki dükkana yerleşti.

Yaşlı adam boş dükkanda ölü bulundu 1

VATANDAŞLAR YAŞLI ADAMI YERDE HAREKETSİZ HALDE BULDU

Bir süredir kendisinden haber alınamayan F.K.'nın durumunu merak eden vatandaş bahse konu dükkanın kapısını çaldı. Kapının açık olduğunu fark eden vatandaş yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerinde sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adamın günler önce hayatını kaybettiğini belirledi. Sonrasında olay yerine gelen belediye tabibince F.K.'nın ölümünün şüpheli olduğunu belirledi. F.K.'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. F.K.'nın ölüm nedeni ile alakalı polis ekipleri tarafınca geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

30 Eylül 2025
30 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Su kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek hayatını kaybettiSu kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti
MGK toplantısından net mesajı: "Terör duvarı yıkılacak"MGK toplantısından net mesajı: "Terör duvarı yıkılacak"
Anahtar Kelimeler:
vefat Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.