HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yaşlı adam ruhu bile duymadan dolandırıldı! Telefonuna gelen mesajla şaşkına döndü

Telefonuna gelen yüksek faturaya inanamayan Ahmet Soyyiğit hemen çağrı merkezini aradı. Adına hattı üzerinden son model telefon alındığını öğrenince dolandırıldığını anladı. Şimdi ise gözleri kapıda her an haciz memurunun zili çalmasını bekliyor.

Yaşlı adam ruhu bile duymadan dolandırıldı! Telefonuna gelen mesajla şaşkına döndü
Nilgün Akbıyık

Gecenin bir vakti dolandırıcılar Ahmet Soyyiğit adına 120 bin lira değerinde telefon alışverişi yaptı. Borcu ise 67 yaşındaki Ahmet dedeye kaldı.

TELEFONUNA GELEN MESAJLA YIKILDI

Ekran görüntüsü 2025-04-30 113036

Ekol Tv'de yer alan habere göre; Tarbzon'da ikamet eden Ahmet Soyyiğit telefonuna gelen mesajla dolandırıldığını anladı. Mesajda aylık telefon faturasının 40 bin TL olduğu yazıyordu. Acı gerçek operatör şirketini aradıktan sonra ortaya çıktı.

Ekran görüntüsü 2025-04-30 113011

Ahmet dedenin bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar acımasızca alışveriş yaptı. Taksitlerini ödemek ise Ahmet dedeye kaldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB Kaynaklarından KKTC açıklaması!MSB Kaynaklarından KKTC açıklaması!
Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandıBilecik’te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Trabzon dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Borsa İstanbul operasyonu! Listedeki o isim dikkat çekti

Borsa İstanbul operasyonu! Listedeki o isim dikkat çekti

Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...

Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...

Tepki çeken araca Menzil şeyhinin bindiği ortaya çıktı

Tepki çeken araca Menzil şeyhinin bindiği ortaya çıktı

Kuzey Kore yine tüm dünyada ses getirdi! 'Nükleer' talimat verdi

Kuzey Kore yine tüm dünyada ses getirdi! 'Nükleer' talimat verdi

İstanbul’da ‘borsa’ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! İşte şüphelilerin isim listesi

İstanbul’da ‘borsa’ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! İşte şüphelilerin isim listesi

Acı olay: Uzman çavuş 5 aylık hamile eşini yanlışlıkla öldürdü!

Acı olay: Uzman çavuş 5 aylık hamile eşini yanlışlıkla öldürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.