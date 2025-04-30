Yaşlı adam ruhu bile duymadan dolandırıldı! Telefonuna gelen mesajla şaşkına döndü

Gecenin bir vakti dolandırıcılar Ahmet Soyyiğit adına 120 bin lira değerinde telefon alışverişi yaptı. Borcu ise 67 yaşındaki Ahmet dedeye kaldı.

TELEFONUNA GELEN MESAJLA YIKILDI

Ekol Tv'de yer alan habere göre; Tarbzon'da ikamet eden Ahmet Soyyiğit telefonuna gelen mesajla dolandırıldığını anladı. Mesajda aylık telefon faturasının 40 bin TL olduğu yazıyordu. Acı gerçek operatör şirketini aradıktan sonra ortaya çıktı.

Ahmet dedenin bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar acımasızca alışveriş yaptı. Taksitlerini ödemek ise Ahmet dedeye kaldı.