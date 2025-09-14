HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde oğlunun kendisinden haber alamadığı 56 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Olay, İskilip ilçesi Ulaştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Turgay Sobe'den haber alamayan oğlu eve geldi. Eve giren oğlu, babasının hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu 1

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Turgay Sobe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından netleşeceği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da alt katta yakılan soba üst katı küle çevirdiAntalya'da alt katta yakılan soba üst katı küle çevirdi
Fındık işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 15 yaralıFındık işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 15 yaralı

Anahtar Kelimeler:
vefat Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.