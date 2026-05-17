Yaşlı çiftin 2 kilogram altınını dolandırdılar: 'Bizi felç ettiler'

Adana’da yaşayan Şerif ve Saadet Pamuk çifti kendilerini polis olarak tanıtıp "Adınız kuyumcu soygununa karıştı" diyen dolandırıcılara 2 kilogram altın kaptırdı. Yaşlı adamı, "Savcı bey 4 vesikalık fotoğraf istiyor" diyerek fotoğrafçıya gönderen dolandırıcılar, kadına ise "Anneciğim, sizin için uğraşıyoruz" diyerek altınları alıp kayıplara karıştı. Jandarma, operasyon düzenleyip 2 şüpheliyi gözaltına alırken altınları giden yaşlı çift, yardım istedi.

"BAŞKA ODADA KONUŞ"

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Hacıali Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz salı günü, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 86 yaşındaki Şerif Pamuk’u arayıp eşiyle birlikte isimlerinin kuyumcu soygununa karıştığını söyledi. Bir süre sonra 58 yaşındaki Saadet Pamuk’u da arayan başka bir dolandırıcı, yaşlı çiftlerin başka odalarda kendileriyle konuşmalarını istedi.

2 KİLOGRAM ALTINLARI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

"Soyguncular sizin kimliğinizi olay yerinde bırakıp kaçmış" diyerek yaşlı çifti kandıran dolandırıcılar, Pamuk çiftinin çocuklarının ve torunlarının isimlerini de sayıp, Şerif ve Saadet Pamuk adına düzenlenmiş sahte kimlik fotoğrafı yollayıp güven kazandı. Bir süre sonra yaşlı çiftin 2 kilogram ağırlığında 33 bilezikleri olduğunu öğrenen dolandırıcılar, bu sefer de o altınların sözde soyulan kuyumcudaki altın olup olmadığını tespit etmek için fotoğraflarının çekilmesi gerektiğini söyledi.

"4 FOTOĞRAF LAZIM" YALANI

Durumdan şüphelenen yaşlı çift, ilk başta altınları vermeyi kabul etmedi ancak bu sefer de dolandırıcılar Şeref Pamuk’u kandırıp, 'soyguncuları yakaladık, teşhis için karakolun yakınına gelin. Size onları göstereceğiz ve tanıyoruz demeyin. Savcı bey de gelirken 4 vesikalık fotoğraf istiyor' dedi. Evde 2 vesikalık fotoğrafının olduğunu söyleyen Pamuk’u ısrarla '4 vesikalık fotoğraf lazım' diyerek kandıran dolandırıcılar, yaşlı adamın 10 kilometre uzaklıktaki fotoğrafçıya gitmesini sağladı. Bu sırada da dolandırıcılar hem yaşlı adamı hem de eşini telefonda tutmaya devam etti.

KENDİ ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Yaşlı adamın evden çıkmasını fırsat bilen dolandırıcılar, bu sefer de Saadet Pamuk’a, "Anneciğim sizin için uğraşıyoruz. Şimdi Ahmet diye bir sivil polis gelecek, ona altınları teslim etmen lazım. Fotoğrafını çekip sana geri verecek" dedi. Dolandırıcılara güvenen yaşlı kadın, eve gelen şapkalı erkek şahsa 2 kilogram ağırlığındaki 33 Adana burması bileziği teslim etti.

ALTINLAR GİTTİKTEN SONRA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Altınları verdikten sonra telefonu kapanan yaşlı kadın, tekrar kendisini arayan numarayı aradığında "Böyle bir numara bulunmamaktadır" uyarısını alınca dolandırıldığını anladı ve eşiyle birlikte jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

YAKALANDILAR

Olayın ardından çalışma başlatan Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi tespit etti. Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 bilezik, 4 çeyrek altın, 46 Cumhuriyet altını, 35 bin TL, 2 bin 140 euro, 720 dinar, 600 dolar ile 8 bin 416 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden H.A. ile S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞ YERİ KAMERASINA YAKALANDI

Ele geçirilen altın ve paralarla ilgili jandarmanın işlemleri sürerken yaşlı çift, kendilerinin 33 bileziği olduğunu söyleyip ele geçirilenlerin kendilerinden alınanlar olmadığını savundu. Ayrıca altınları almak için eve gelen şahsın görüntüsü mahalledeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

"BİZİ FELÇ ETTİLER"

Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan Şerif Pamuk, "Beni telefonla arayıp, ‘3 kuyumcu soymuşlar, sizin kimliğinizi oraya bırakmışlar’ diyerek bizi kandırdılar. Ayrıca bizim iyi ve tanınan bir aile olduğumuzu söyleyip savcının bizi tanıdığını söylediler. Beni konuşturdu sonra da ‘savcı bey 4 fotoğraf istiyor’ diyerek evden uzaklaştırdı. O sırada da eşimle görüşüp onu kandırmışlar, ondan da altınları almışlar. 33 bilezik gitti. Arsamızı, tarlamızı sattık. Altınlar oradan gelmişti, çocuğumuza ev alacaktık. Bizi felç ettiler. 2 kişi yakalandı bir miktar altın ele geçirildi ama onlar bizim değil. Bizim altınlarımızla o ele geçirilen altınlar yer değiştirilmiş olarak düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

YILLARIN EMEĞİ GİTTİ

Dolandırıcıların yalnızca 2 kişi olmadığını, bu işin bir çete işi olduğunu öne süren Pamuk, şahısların bir an önce yakalanmasını istediğini söyleyerek, "Bize daha bir altın gelmedi. Bugün bize, yarın başkasının başına gelmesin. Devletimiz çok güçlü. Bu şahısların yakalanmasını istiyoruz. Devletimizin gücü yeter, 30 senelik emeğim gitti" diye konuştu.

"GÖZLERİM KÖR KULAĞIM SAĞIR OLMUŞ"

Dolandırıcıların kendilerini adeta hipnoz ettiğini belirten Saadet Pamuk ise, "33 altını aldım, dizdim ve görüntülü kendisine gösterdim. Daha sonra bana ‘anneciğim biz sizin için uğraşıyoruz, Ahmet diye birisi gelecek’ dedi. Gözlerim kör, kulaklarım sağar olmuş. Eşimi de beni de tehdit ediyorlar telefondan. Komşularım geldi ama onları geri gönderdim. Kapıya gözünde gözlük, şapkalı olan birisi geldi ve ona teslim ettim. O sırada da eşimin yanlarında olduğunu, ona kahvaltı verdiklerini söyledi" dedi.

"DİZLERİMİZE VURDUK AMA İŞ İŞTEN GEÇTİ"

Altınları verdikten sonra telefondaki dolandırıcının kendisine, "Anneciğim ortalık çok kötü, kapıyı kilitle" dediğini anlatan Pamuk, "Ben de öyle yaptım sonra telefon kapandı, tekrar aradığımda ‘böyle bir numara bulunmamaktadır’ uyarısı alınca dizlerimize vurduk ama iş işten geçmişti. Bizler mağdur olduk. Başkasının canı yanmasın. O bizim birikimimizdi. Evladımıza ev almak için tarlamızı, arsamızı sattık" diye konuştu.

"ŞEYTANDAN BETERLER"

Saadet Pamuk, daha sonra şunları söyledi:

"Bu tür haberleri izleyip ‘bunlarda hiç mi akıl yok’ diyordum. Biz de böyle dolandırıldık. Bana sürekli ‘anneciğim’ diyordu. Benim oğlum bile bana bu kadar kibar konuşmadı. Öyle bir konuşuyorlar ki şeytandan bile daha beterler. Beynimizi yıkadılar, kulaklarımız kapandı, gözlerimiz kör oldu."

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır