Yer: Eskişehir! Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu

Eskişehir’de yaşlı bir kadın, banyoda ölü olarak bulundu. Banyodaki küçük tüpte gaz sızıntısı olduğu belirlendi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Altınok Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgileye göre, dairede tek başına yaşıyan 71 yaşındaki Hatice Özsoy’un dairesinden gelen gaz kokuları komşuları tarafından farkedildi.

YAŞLI KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Özsoy’dan haber alınamaması üzerine ,komşuları kapıyı kırarak bahse konu daireye girdi. Yoğun gaz kokusundan dolayı komşuları durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine girenve daireye giren ekipler banyoda Hatice Özsoy’u hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrollerde Özsoy’un hayatını kaybettiği belirlendi. Hatice Özsoy’un evde tek yaşadığı, gaz kokusunun ise su kaynatmaya çalıştığı küçük tüpten geldiği belirlendi. Dairenin doğalgazlı ve kombili olduğu tespit edildi. Özsoy’un cenazesi otopsi işlemleri için Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

vefat Eskişehir yaşlı kadın
vefat Eskişehir yaşlı kadın
