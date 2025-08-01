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Yaşlı kadın bir aydır kayıp oğlunu arıyor

Samsun'da 74 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın, bir aydır kayıp olan oğlunun bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Yaşlı kadın bir aydır kayıp oğlunu arıyor

Samsun’un Terme ilçesinin Geçmiş Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Muhsine Özdemir (74), bir aydır 47 yaşındaki oğlu Nihat Özdemir'den haber alamadığını belirterek, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Samsun Adliyesine giderek oğlunun bulunmasını isteyen Muhsine Özdemir, "Oğlum Nihat Özdemir, gemilerde çalışıyor. İzmir Aliağa'ya gemiye çalışmaya gitti. Kendisi beni aradı ve alışmaya başladığını söyledi. Ancak bir aydır kendisinden haber alamıyorum. Telefonu çalıyor fakat açan yok. Hayatından endişe ediyorum. Oğlumun biran önce bulunması için yetkililerden yardım istiyorum" dedi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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