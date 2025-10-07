HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalanıp tutuklandı

Aksaray’da yaşlı kadına çarptıktan sonra kaçan sürücü, polisin araştırmasıyla araçla birlikte yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücü yakalanıp tutuklandı

Kaza, geçtiğimiz gece yarısı Selçuk Bulvarı 4107 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki İlknur T.’ye bir otomobil çarparak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri araç ve sürücünün peşine düştü. Bir süre yapılan kamera kontrollerinde aracın marka otomobil olduğunu tespit eden polis, aracı Kılıçaslan Mahallesinde park halinde buldu. Bir süre sonra sürücüyü de tespit eden polis, yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücünün Fatih K. (36) olduğunu belirledi. Ardından şahsı kısa sürede yakalayan polis, emniyetteki işlemlerinin ardından sürücüyü adli makamlara sevk etti. Burada hakim karşısına çıkarılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mağazalardan giyim eşyası çalan 2 kişi yakalandıMağazalardan giyim eşyası çalan 2 kişi yakalandı
Antalya'da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildiAntalya'da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.