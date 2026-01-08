HABER

Yaşlı kadından acı haber: İstiflediği giysi yığınlarının arasında ölü bulundu!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşlı bir kadın, evinin odasına istiflediği eski giysilerin arasında ölü bulundu. 71 yaşındaki kadının vefat haberine üzülen bir komşusu, "Vefat ettiğini duyunca üzüldük. Bulduğu eski giysileri evinde biriktirme huyu vardı" dedi.

Reşadiye Mahallesi Atatürk 5. Sokak’ta yaşayan 71 yaşındaki Müjgan Akdeniz, uzun zamandır evinin odasında topladığı eski giysi yığınlarının arasında yakınları tarafından hareketsiz vaziyette bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

BULDUĞU ESKİ GİYSİLERİ BİRİKTİRİYORDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Müjgan Akdeniz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kontrollerin ardından yaşlı kadının cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının vefatına üzüntü duyduklarını ifade eden bir komşusu, "Annesi kendisinden haber alamayınca cama tıklayarak bizlere haber verdi. Vefat ettiğini duyunca üzüldük. Bulduğu eski giysileri evinde biriktirme huyu vardı" diye konuştu.Kaynak: İHA

