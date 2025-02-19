Yaşlı kadının iki günde dünyası başına yıkıldı! Hayvansever 'Necla Teyzenin' evi kundaklandı iddiası: “Büyük ihtimalle yanarak öldü”

Yangın, saat 19.50 civarında başladı. Evin dışındaki alevler, mahalle sakinlerini alarma geçirerek durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürse de, evin içinde mahsur kalan Ülker Güleryüz'ü kurtarmak için büyük çaba harcandı. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yapılan kontrolde, Güleryüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

YANGININ SEBEBİ VE OLASI KUNDAKLAMA İDDİASI

İtfaiye ve polis ekiplerinin ilk incelemeleri, yangının evde bulunan elektrikli sobadan kaynaklandığını gösterdi. Ancak yangının kundaklanma ihtimali de araştırılmaya başlandı.

Komşu Yasemin Ünal, yangının olduğu saatte Ülker Güleryüz ile en son 17.00 civarlarında konuştuğunu ve evde tüp ya da ocak kullanılmadığını belirtti. Bu durum, yangının kasıtlı bir şekilde çıkarıldığı şüphelerini güçlendirdi.

“SUYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM”

Komşusu Ünal, “Necla Teyze çık diye, belki o sırada kalktı, düşmüş. Dumandan mı zehirlendi yanarak mı öldü bilmiyorum, büyük ihtimalle yanarak öldü. Suyla söndürmeye çalıştım ama söndüremedim" dedi.

ÖNCEKİ GÜN KÖPEĞİNİ ELİNDEN ALMIŞLAR!

Dün (18 Şubat), sabah saatlerinde beslediği köpeğini almaya gelen belediye ekiplerine tepki gösterdiği ve çevredekilerin yaşanan bu anları cep telefonu ile kaydettiği ortaya çıktı.

HAYVANSEVERLER ÇAĞRI YAPTI

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Sabah Altındağ Belediyesi ekipleri teyzenin çipli köpeğini almışlar, akşam da sosyal medyada hayvan düşmanı hesaplar teyzeyi hedefe koymuşlar. 80 yaşında bir kadının hayvanlarını almak nedir? Bu hedef göstermelerin sonucunda teyzemiz burada yanarak can verdi. Teyzemizi hedef gösteren bütün hesaplar hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz" dedi.

(DHA)