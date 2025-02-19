HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşlı kadının iki günde dünyası başına yıkıldı! Hayvansever 'Necla Teyzenin' evi kundaklandı iddiası: “Büyük ihtimalle yanarak öldü”

Yaşlı kadının iki günde dünyası başına yıkıldı! Hayvansever 'Necla Teyzenin' evi kundaklandı iddiası: “Büyük ihtimalle yanarak öldü”

19.02.2025 10:15
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

İçerik devam ediyor
Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
19.02.2025 10:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Altındağ ilçesinde geçtiğimiz akşam saatlerinde çıkan yangın, mahalledeki herkesi derinden etkiledi. Olay, Gültepe Mahallesi 745. Sokak’ta bulunan gecekonduda gerçekleşti. Bu evde, mahalle sakinleri arasında "Necla Teyze" olarak bilinen 81 yaşındaki Ülker Güleryüz yaşamını yitirdi. Ülker Güleryüz, yıllardır sokak hayvanlarına gösterdiği duyarlılık ile tanınıyor ve çevredekiler tarafından seviliyordu. Yangının olduğu anlar ise çevredeki kişiler tarafından kaydedildi.

Yangın, saat 19.50 civarında başladı. Evin dışındaki alevler, mahalle sakinlerini alarma geçirerek durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürse de, evin içinde mahsur kalan Ülker Güleryüz'ü kurtarmak için büyük çaba harcandı. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yapılan kontrolde, Güleryüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

ANKARADA-GECEKONDU-YANGININDA-HAYVANSEV_571547_169288

YANGININ SEBEBİ VE OLASI KUNDAKLAMA İDDİASI

İtfaiye ve polis ekiplerinin ilk incelemeleri, yangının evde bulunan elektrikli sobadan kaynaklandığını gösterdi. Ancak yangının kundaklanma ihtimali de araştırılmaya başlandı.

Komşu Yasemin Ünal, yangının olduğu saatte Ülker Güleryüz ile en son 17.00 civarlarında konuştuğunu ve evde tüp ya da ocak kullanılmadığını belirtti. Bu durum, yangının kasıtlı bir şekilde çıkarıldığı şüphelerini güçlendirdi.

“SUYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM”

Komşusu Ünal, “Necla Teyze çık diye, belki o sırada kalktı, düşmüş. Dumandan mı zehirlendi yanarak mı öldü bilmiyorum, büyük ihtimalle yanarak öldü. Suyla söndürmeye çalıştım ama söndüremedim" dedi.

ÖNCEKİ GÜN KÖPEĞİNİ ELİNDEN ALMIŞLAR!

Dün (18 Şubat), sabah saatlerinde beslediği köpeğini almaya gelen belediye ekiplerine tepki gösterdiği ve çevredekilerin yaşanan bu anları cep telefonu ile kaydettiği ortaya çıktı.

ANKARADA-GECEKONDU-YANGININDA-HAYVANSEV_571548_169288

HAYVANSEVERLER ÇAĞRI YAPTI

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Sabah Altındağ Belediyesi ekipleri teyzenin çipli köpeğini almışlar, akşam da sosyal medyada hayvan düşmanı hesaplar teyzeyi hedefe koymuşlar. 80 yaşında bir kadının hayvanlarını almak nedir? Bu hedef göstermelerin sonucunda teyzemiz burada yanarak can verdi. Teyzemizi hedef gösteren bütün hesaplar hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz" dedi.

ANKARADA-GECEKONDU-YANGININDA-HAYVANSEV_571549_169288

(DHA)

Bakan Yerlikaya duyurdu: HÜCRE-13 operasyonunda yeni gelişmelerBakan Yerlikaya duyurdu: HÜCRE-13 operasyonunda yeni gelişmeler
Ankara'yı hareketlendirecek anket! Erdoğan Cumhur İttifakı'nın İmamoğlu CHP'nin adayı! Mansur Yavaş bağımsız aday olursa... 2. tura kim kalır? Ankara'yı hareketlendirecek anket! Erdoğan Cumhur İttifakı'nın İmamoğlu CHP'nin adayı! Mansur Yavaş bağımsız aday olursa... 2. tura kim kalır?
Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti kongresinde 'davetiye' detayı! Çağrılmayan 3 parti belli oldu

AK Parti kongresinde 'davetiye' detayı! Çağrılmayan 3 parti belli oldu

Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı

Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı

Ankara’daki yangında korkunç iddia: ‘Abla kadını diri diri yaktılar’

Ankara’daki yangında korkunç iddia: ‘Abla kadını diri diri yaktılar’

Kar beklenen şehirlerin tam listesi! Okullar tatil edilsin uyarıları peş peşe geliyor

Kar beklenen şehirlerin tam listesi! Okullar tatil edilsin uyarıları peş peşe geliyor

Şampiyonlar Ligi'nde beklenmedik sonuç! Dünya devi veda etti...

Şampiyonlar Ligi'nde beklenmedik sonuç! Dünya devi veda etti...

Üniversitedeki dehşette 'platonik aşk' iddiası!

Üniversitedeki dehşette 'platonik aşk' iddiası!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.