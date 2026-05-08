Yastık seçerken dikkat! Boyun sağlığını bozabilir

Boyun sağlığı açısından en önemli noktanın, uyku sırasında omurganın doğal yapısının korunması olduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Haydar Gök, “Yanlış yastık kullanımı boynun doğal eğrisini bozarak hem ağrıya hem de uyku kalitesinde düşüşe neden olabilir. En doğru yastık seçimi; kişinin uyku pozisyonuna, vücut yapısına ve boynun doğal eğrisine göre belirlenmelidir” dedi.

Uyku sırasında baş, boyun ve omurganın doğru hizalanmasının sağlıklı bir uyku için kritik olduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Haydar Gök, yanlış yastık seçiminin boyun ağrısı ve kas gerginliğine yol açabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Gök, boyun sağlığı açısından en önemli noktanın, uyku sırasında omurganın doğal yapısının korunması olduğuna değinerek, “Yanlış yastık kullanımı boynun doğal eğrisini bozarak hem ağrıya hem de uyku kalitesinde düşüşe neden olabilir” diye konuştu.

‘OMURGANIN DOĞAL HİZASI KORUNMALI’

İdeal bir yastığın baş, boyun ve omurgayı aynı düzlemde tutması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Gök, “Yastık, boynun doğal C şeklindeki eğrisini desteklemeli ve başın ne çok yukarıda ne de çok aşağıda kalmasını sağlamalıdır” dedi.

‘YASTIK YÜKSEKLİĞİ EN KRİTİK FAKTÖR’

Yastık seçiminde en önemli kriterin yükseklik olduğunu belirten Doç. Dr. Gök, “Yastık çok yüksek olursa boyun öne doğru bükülür, çok alçak olursa geriye düşer. Her iki durumda da omurga hizası bozulur ve bu durum zamanla ağrıya yol açabilir” ifadelerini kullandı.

‘UYKU POZİSYONUNA GÖRE SEÇİM YAPILMALI’

Yastık seçiminin kişinin uyku alışkanlıklarına göre değişmesi gerektiğini dile getiren Gök, “Yan yatan kişilerde omuz boşluğunu dolduracak daha kalın yastıklar tercih edilmelidir. Sırtüstü yatanlar için orta yükseklikte yastıklar uygun olurken, yüzüstü yatanlarda ise çok ince ya da yastıksız kullanım daha doğru olabilir” dedi.

‘ERGONOMİK TASARIM AĞRIYI AZALTABİLİR’

Boyun boşluğunu destekleyen ergonomik yastıkların önemine dikkat çeken Gök, “Servikal destek sağlayan konturlu yastıklar, omurganın doğru hizalanmasına yardımcı olarak boyun ağrılarının azalmasına katkı sağlayabilir” şeklinde konuştu.

‘MALZEME SEÇİMİ DE ÖNEMLİ’

Yastığın sertlik derecesi ve malzemesinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Gök, “Çok yumuşak yastıklar yeterli destek sağlamaz. Orta sertlikte, formunu koruyabilen memory foam veya lateks gibi malzemeler daha dengeli bir destek sunar” açıklamasında bulundu.

‘HERKESE UYGUN TEK BİR YASTIK YOK’

Tek bir yastığın herkes için uygun olmayacağını vurgulayan Doç. Dr. Gök, “En doğru yastık seçimi; kişinin uyku pozisyonuna, vücut yapısına ve boynun doğal eğrisine göre belirlenmelidir. İyi bir yastık yalnızca konfor değil, omurganın doğru hizalanmasını sağlamalıdır” dedi.
Kaynak: DHA

