Yat firması sahibi iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu.... Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi isimlere yakınlığıyla tanınıyordu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi birçok ünlü isimle yakınlığıyla bilinen ve Mazu Yachts markasının sahibi Halit Yukay'ın bindiği yat Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yukay, dün Mikonas'a gtmek üzere Yalova'dan denize açılmıtı.

YATI DENİZDE İKİYE AYRILMIŞ HALDE BULUNDU

Halit Yukay'a ait lüks yat Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak sürüklenirken bulundu.

HALİT YUKAY'A ULAŞILAMADI, ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şu ana kadar Halit Yukay'a henüz ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmalarının hem denizden hem havadan devam ettiği bildirildi.

VALİDEN AÇIKLAMA: "YAT PARÇALANMIŞ HALDEYDİ"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, teknede tek kişi bulunduğunu ve konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor." dedi.

(AA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır