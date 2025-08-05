Yat firması sahibi iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu.... Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi isimlere yakınlığıyla tanınıyordu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi birçok ünlü isimle yakınlığıyla bilinen ve Mazu Yachts markasının sahibi Halit Yukay'ın bindiği yat Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yukay, dün Mikonas'a gtmek üzere Yalova'dan denize açılmıtı.
Halit Yukay'a ait lüks yat Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak sürüklenirken bulundu.
Şu ana kadar Halit Yukay'a henüz ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmalarının hem denizden hem havadan devam ettiği bildirildi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, teknede tek kişi bulunduğunu ve konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor." dedi.
(AA)
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