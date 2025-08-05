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Yat firması sahibi iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu.... Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi isimlere yakınlığıyla tanınıyordu

Mazu Yachts markasının sahibi Halit Yukay, yatıyla Mikonos'a gitmek üzere Yalova'dan ayrıldı. Kendisinden uzun süre haber alınamayan Yukay'ın yatı Marmara Denizi'nde ikiye ayrılmış halde bulundu. İş insanı Yukay, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi birçok ünlü isme yakınlığıyla tanınıyordu.

Yat firması sahibi iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu.... Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi isimlere yakınlığıyla tanınıyordu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi birçok ünlü isimle yakınlığıyla bilinen ve Mazu Yachts markasının sahibi Halit Yukay'ın bindiği yat Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yukay, dün Mikonas'a gtmek üzere Yalova'dan denize açılmıtı.

Yat firması sahibi iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu.... Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi isimlere yakınlığıyla tanınıyordu 1

YATI DENİZDE İKİYE AYRILMIŞ HALDE BULUNDU

Halit Yukay'a ait lüks yat Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak sürüklenirken bulundu.

Yat firması sahibi iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu.... Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi isimlere yakınlığıyla tanınıyordu 2

HALİT YUKAY'A ULAŞILAMADI, ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şu ana kadar Halit Yukay'a henüz ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmalarının hem denizden hem havadan devam ettiği bildirildi.

Yat firması sahibi iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu.... Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi isimlere yakınlığıyla tanınıyordu 3

VALİDEN AÇIKLAMA: "YAT PARÇALANMIŞ HALDEYDİ"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, teknede tek kişi bulunduğunu ve konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor." dedi.

(AA)

05 Ağustos 2025
05 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Adası Marmara Denizi yat iş insanı kaza
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