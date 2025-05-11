Yavaşlayan trafikte duran motosiklete başka bir motosiklet çarptı: 2 yaralı

Kaza saat 16.00 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesi Göl Yolu’nda meydana geldi. Orhangazi istikametine giden Oktay A. (49) idaresindeki motosiklet önünde aniden yavaşlayan trafiği farkedince yavaşladı. Bu esnada aynı yönde Sertan U. (52) idaresindeki motosiklet önünde yavaşlayan motosiklete çarparak savruldu.

Kazada Sertan U. ile oğlu A.E.U. (14) motosikletten savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır