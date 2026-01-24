Yaya geçidinde facianın eşiğinden dönüldü! Bakan Yerlikaya: 'Gereği yapıldı'

Trafik güvenliğini açıkça tehlikeye atan kamyon sürücüsü C.A.’nın yakalandığını belirten Yerlikaya, “Gereği yapıldı” ifadelerini kullandı. Yeni Trafik Kanunu teklifine de değinen Bakan Yerlikaya, hedeflerinin sürücülere sadece kural ezberletmek değil, doğruyla yanlışı ayırt eden kalıcı bir trafik kültürü ve vicdan bilinci oluşturmak olduğunu vurguladı.

YAYALARI TEHLİKEYE ATAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle;

"Gereği yapıldı. Yaya önceliğini hiçe sayan bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular. Videoda gördüğünüz gibi yaya geçidinden geçmeye çalışan yayalara, sağ taraftaki araç yol verirken, sol taraftan hızla gelen kamyon az kalsın çarpıyordu. Kütahya’da yaya geçidinden hızla geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, yaya önceliğini hiçe sayan C.A. isimli sürücü yakalandı.

Yeni trafik kanunu teklifindeki hedefimiz; sürücülere sadece trafik kurallarını ezberletmek değil, herkesin içinde doğruyu yanlıştan ayırt eden bir vicdan rehberi oluşturmaktır. Trafik cezası, riskli bir davranışı anlık olarak durdurabilir, denetim mekanizmaları,

bu davranışın tekrar etme olasılığını azaltır, trafik Kültürü ise doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir. Ceza, anlık, trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz."