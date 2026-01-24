HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yaya geçidinde facianın eşiğinden dönüldü! Bakan Yerlikaya: 'Gereği yapıldı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya’da yaya geçidinde yaşanan tehlikeli anlara ilişkin görüntüleri paylaşarak yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Yaya geçidinde facianın eşiğinden dönüldü! Bakan Yerlikaya: 'Gereği yapıldı'
Cansu Akalp

Trafik güvenliğini açıkça tehlikeye atan kamyon sürücüsü C.A.’nın yakalandığını belirten Yerlikaya, “Gereği yapıldı” ifadelerini kullandı. Yeni Trafik Kanunu teklifine de değinen Bakan Yerlikaya, hedeflerinin sürücülere sadece kural ezberletmek değil, doğruyla yanlışı ayırt eden kalıcı bir trafik kültürü ve vicdan bilinci oluşturmak olduğunu vurguladı.

YAYALARI TEHLİKEYE ATAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle;

"Gereği yapıldı. Yaya önceliğini hiçe sayan bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular. Videoda gördüğünüz gibi yaya geçidinden geçmeye çalışan yayalara, sağ taraftaki araç yol verirken, sol taraftan hızla gelen kamyon az kalsın çarpıyordu. Kütahya’da yaya geçidinden hızla geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, yaya önceliğini hiçe sayan C.A. isimli sürücü yakalandı.

Yeni trafik kanunu teklifindeki hedefimiz; sürücülere sadece trafik kurallarını ezberletmek değil, herkesin içinde doğruyu yanlıştan ayırt eden bir vicdan rehberi oluşturmaktır. Trafik cezası, riskli bir davranışı anlık olarak durdurabilir, denetim mekanizmaları,
bu davranışın tekrar etme olasılığını azaltır, trafik Kültürü ise doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir. Ceza, anlık, trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özgür Özel: "Verilmeyecek hesabı olanlar topuklaya topuklaya AK Parti'ye kaçanlardır"CHP lideri Özgür Özel: "Verilmeyecek hesabı olanlar topuklaya topuklaya AK Parti'ye kaçanlardır"
THY'den iptal edilen seferlere ilişkin açıklama!THY'den iptal edilen seferlere ilişkin açıklama!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.