Yaya geçidinde görme engelli kadının ayağının üzerinden otomobil geçti: O anlar kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elinden tuttuğu çocuk ile yaya geçidinden geçerken otomobilin tekerleği ayağının üzerinden geçen engelli kadın yaralandı. Olay anı kameraya yansırken, kazanın ardından trafik polisi, otomobil sürücüsüne 4 bin 512 lira para cezası kesti.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Uğur Mumcu Parkı mevkiinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen ve görme engelli olduğu öne sürülen N.D. isimli kadının, otogar istikametine seyreden H.G. idaresindeki otomobil, ayağının üzerinden geçti.

ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE YERE DÜŞÜP YARALANDI

Kaza sonrası N.D., elinden tuttuğu Z.A.A. isimli çocukla birlikte yaya geçidinde düşüp yaralandı. Yaralı kadın ve çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜYE 4 BİN 512 LİRA CEZA KESİLDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, otomobil sürücüsü H.G.'ye yaya geçidinde yayaya geçiş hakkı tanımadığı gerekçesiyle 4 bin 512 lira para cezası kesti.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

18 Eylül 2025
