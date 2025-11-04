Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın ile sürücü yaralandı

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Kartal Elçi yönetimindeki 68 TR 656 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Kübra Şen'e çarptı. Savrulan araç, yaklaşık 30 metre ileride kaldırıma ve park halindeki 2 otomobil ile 1 minibüse çarpıp durdu. Gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alıp durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlıkçılar yaralılara müdahale ederken, Elçi’nin yakınları ise görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Polisler ile yaralı yakınları arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri tepki gösteren kişileri sakinleştirdi. 2 yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.