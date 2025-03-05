Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Erdal S. yönetimindeki 06 BU 2180 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nurcihan A.'ya çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞANS ESERİ KURTULDU

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurcihan A.’nın durumun iyi olduğu belirtilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)