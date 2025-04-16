Yaya geçidine gelenler duydukları sesler karşısında neye uğradıklarını şaşırdı! O anları sosyal medyada paylaştılar

Dünya çapında çok sayıda hack olayı meydana geliyor. Söz konusu olaylardan bazıları büyük çaplı olurken bazıları da küçük çaplı olabiliyor. Bu olaylardan biri ve belki de en ilginci ise geçtiğimiz günlerde yaşandı. Hedefte ise bu kez yaya geçitleri vardı ve olaydan yaya geçitlerindeki özellikle görme engelli insanların karşıdan karşıya ne zaman geçeceklerini bilmelerine yardımcı olmayı amaçlayan sesli anons özelliği etkilendi.

YAYA GEÇİDİNE GELENLERE ELON MUSK VE MARK ZUCKERBERG 'SÜRPRİZİ'

Söz konusu olay ABD'de meydana geldi. Insider'ın aktardığına göre, Kaliforniya'daki Palo Alto, Menlo Park ve Redwood City kentinde yaşayanlar, bazı yaya geçitlerinde ünlü teknoloji milyarderleri Elon Musk ve Mark Zuckerberg'le alay eden mesajlar duydu. Üstelik bu mesajlar Musk ve Zuckerberg'in kendi seslerinden oluşuyordu. Çünkü bu isimlerin yapay zeka sesleriyle oluşturulmuşlardı.

Elon Musk ve Zuckerberg’in yapay zeka ile oluşturulan ve yaya geçitlerinden yayınlanan sahte sesleri, bu isimlere ait eleştiriler içeriyordu. Örneğin bunlardan birinde Musk'ın kendi sahte sesiyle “paranın mutluluğu satın alamadığı, çok yalnız olduğu, çok ‘kanser’ biri olduğu” mesajı veriliyordu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olaya şahit olan yayalar ise adeta neye uğradıklarını şaşırdı. Yayalar, hack'lenen yaya geçidi mesajlarının videolarını sosyal medyada paylaştı. Böylece olay sosyal medyada gündem haline geldi.