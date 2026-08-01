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Yaya yolunda tehlikeli sürüş yapan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaya yolunda motosiklet kullanan aday sürücüyü tespit etti. Sürücüye 49 bin 4 lira para cezası uygulanırken, aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Yaya yolunda tehlikeli sürüş yapan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

YAYA YOLUNDA TEHLİKELİ SÜRÜŞE CEZA

Yapılan çalışmalar sonucunda olayın, Adnan Menderes Bulvarı Babil Kavşağının deniz tarafında yayaların kullanımına ayrılan alanda meydana geldiği belirlendi. Motosikleti kullanan kişinin M.E. olduğu tespit edildi.

Yaya yolunda tehlikeli sürüş yapan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi 1

ADAY SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri kapsamında toplam 49 bin 4 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca aday sürücü statüsünde bulunan M.E.'nin, aldığı ceza puanları nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, motosiklet ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin motosiklet
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