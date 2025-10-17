Yayalara korku dolu anlar yaşattı, paylaşım yapınca yakalandı

14 Ekim tarihinde sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlanan görüntülerde, motosiklet sürücüsü F.Ç.'nin şehir içinde kullandığı motosikletle yayalara yaklaşıp çeşitli sözler sarf ettiği, bu davranışlarıyla çevredeki vatandaşlarda korku, kaygı ve paniğe yol açtığı belirlendi.

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu görüntülerin izinsiz şekilde kaydedilip yayınlandığını tespit ederek soruşturma başlattı. Şüpheli F.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEMLERİN SÜRÜYOR

F.Ç., "Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri basın-yayın yoluyla yayma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

