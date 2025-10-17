HABER

Yayalara korku dolu anlar yaşattı, paylaşım yapınca yakalandı

İzmir'de sosyal medyada paylaştığı görüntülerde motosikletiyle yayalara tehlikeli şekilde yaklaşarak korku ve paniğe neden olan şüpheli hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yayalara korku dolu anlar yaşattı, paylaşım yapınca yakalandı

14 Ekim tarihinde sosyal medya paylaşım sitesinde yayınlanan görüntülerde, motosiklet sürücüsü F.Ç.'nin şehir içinde kullandığı motosikletle yayalara yaklaşıp çeşitli sözler sarf ettiği, bu davranışlarıyla çevredeki vatandaşlarda korku, kaygı ve paniğe yol açtığı belirlendi.

Yayalara korku dolu anlar yaşattı, paylaşım yapınca yakalandı 1

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu görüntülerin izinsiz şekilde kaydedilip yayınlandığını tespit ederek soruşturma başlattı. Şüpheli F.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yayalara korku dolu anlar yaşattı, paylaşım yapınca yakalandı 2

ADLİ İŞLEMLERİN SÜRÜYOR

F.Ç., "Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri basın-yayın yoluyla yayma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

