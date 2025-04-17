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Yayalara otomobil çarptı! Ölü ve yaralı var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatıma Milhem hayatını kaybetti, Beyyan Saragibi ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayalara otomobil çarptı! Ölü ve yaralı var

Kaza, dün saat 11.50 sıralarında Barbaros Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Y.'nin kullandığı 31 KD 711 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatıma Milhem ve Beyyan Saragibi'ye çarptı. Milhem ve Saragibi metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Fatıma Milhem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Beyyan Saragibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Milhem'in cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücü Yusuf Y. gözaltına alındı. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay kaza
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