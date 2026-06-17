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Yayaya çarpan kadın kriz geçirdi: "Gözüme sinek kaçtı, görmedim"

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Antalya'da yolun karşısına geçmekte olan yayaya otomobil çarptı. Kazanın, gözüne kaçan sinek nedeniyle meydana geldiğini söyleyen kadın yerde yatan yaralıyı görünce gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'daki kaza, dün öğlen saatlerinde Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaka ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan yabancı uyruklu kadına çarptı.

OTOMOBİLİN CAMINA ÇARPARAK YOLA SAVRULDU

Otomobilin camına çarparak yola savurulan yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayaya çarpan kadın kriz geçirdi: "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" 1

"GÖZÜME SİNEK KAÇTI, GÖRMEDİM"

Bu sırada kazanın şokunu atlatarak araçtan inen kadın sürücü yerle yatmakta olan yaralıyı görünce gözyaşlarına boğuldu. "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döken kadın sürücü kanlar içerisinde yerde yatan yaralıya "Hareket etme, ne olur hareket etme" dedi.

Yayaya çarpan kadın kriz geçirdi: "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" 2

YARALI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Büyük panik yaşayan ve gözyaşları içindeki kadını kazayı görerek olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yayaya çarpan kadın kriz geçirdi: "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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