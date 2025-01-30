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  4. Yaygın görülen diş hastalığına dikkat! Temizlenmezse enfeksiyona neden oluyor

Yaygın görülen diş hastalığına dikkat! Temizlenmezse enfeksiyona neden oluyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.01.2025 10:40
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Ağız ve diş problemlerinin aksatılmadan tedavi edilmesi tavsiye ediliyor. Diş taşlarının temizlenmemesinin enfeksiyona neden olabileceğini belirten Diş Kliniği hekimi Dt. Oğuz Selim Yardımcı, "Diş taşlarının temizlenmemesi halinde ileri derecede hastalarda kemik yıkımlarına sebep olabilir" dedi.

Yaygın görülen diş hastalığına dikkat! Temizlenmezse enfeksiyona neden oluyor

Bakterilerin plaklar halinde taşlaşması neticesinde oluşan diş taşları hastaları hem fonksiyonel hem de estetik olarak etkiliyor. Diş taşlarının temizlenmesinin ileride ortaya çıkabilecek ileri derece hastalıkları önlediğini ifade eden Dt. Oğuz Selim Yardımcı, sert fırçalama ve kürdan kullanımının çoğu zaman göz ardı edildiğini, diş taşları diş eti çekilmeleri durumunda oluşan cepleri daha da derinleştirdiğini belirterek bu durumda kök yüzeyinin de temizlenmesi gerektiğini kaydetti. Diş taşı temizliğinin yararlı olacağını belirten Yardımcı, "6 ayda bir diş taşı kontrolü yapılması gerekir" dedi.

"ABARTILI OLURSA MİKRO ÇATLAKLAR OLUŞABİLİR"

Diş taşı temizliği sırasında hastaların isteğine bağlı olarak bazen abartılı durumların ortaya çıktığını, bu durumda da dişte mikro çatlakların oluşabildiğini söyleyen Dt. Oğuz Selim Yardımcı, "Hastaların bazıları diş hekimlerimizi zorlayarak diş yüzeyindeki ufak lekelerin dahi temizlenerek ortadan kaldırılmasını istiyorlar ve maalesef istenmeyen durumlar ortaya çıkıyor. Dişte mikro çatlaklar oluşturabiliyor. Bu çatlaklar da daha hızlı emilime sahip olduğu için dişler daha çabuk sararıyor. Bu nedenle diş taşı temizliğinde abartılı isteklerden kaçınılmalıdır" diye konuştu.

"UZUN VADEDE ENFEKSİYON VE DİŞ KAYBINA YOL AÇABİLİR"

Yemek artıkları ve bakterilerin diş taşı oluşumuna neden olduğunu belirten Dt. Oğuz Selim Yardımcı, "Her gün yediğimiz yemeklerin ağzımızda bıraktığı artıklar ve bakteriler zamanla diş taşı oluşturmaktadır. Diş taşları kronikleşirse diş etinde enfeksiyon oluşumu başlar. Bu enfeksiyon daha da ileri giderek diş köküne kadar inerse diş kayıplarına kadar gidebilir. Bu tür istenmeyen bir durumla karşılaşmamak adına diş taşı tedavisinde erken teşhis ve tedavi oldukça önem taşımaktadır. Diş eti tedavisi sonrasında diş hassasiyeti ve diş eti kanamaları ile karşılaşılabilir. Diş eti kanamaları diş fırçalandıkça hızlı bir şekilde 4-5 gün içerisinde, diş hassasiyeti de ortalama 15-20 gün içerisinde kendiliğinden geçer" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
diş taşı diş
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