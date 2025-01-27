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Yaygın soruna dikkat: Günde 15 sigara içmek kadar zararlı! Bunama riskini artırıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.01.2025 08:47
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Ödüllü gazeteci Allison Gilbert, birçok insanın karşılaştığı ve genel sağlıkları üzerinde büyük etkisi olabilecek yaygın bir sorun hakkında sert bir uyarıda bulundu. Birçok kişinin hafife aldığı bu yaygın sorun, bunama, depresyon ve kalp krizi ve felçten ölüm gibi riskleri artırıyor. İşte detaylar...

Yaygın soruna dikkat: Günde 15 sigara içmek kadar zararlı! Bunama riskini artırıyor

Allison Gilbert biirçoğumuzun hayatında bir dönem yaşadığı yaygın bir sorunun, günde 15 sigara içmek kadar zararlı olabileceğini öne sürdü. Yalnızlığın tehlikelerini ve sosyal bağlantıları sürdürmenin önemini tartışıldığı bir programda konuşan Gilbert, yalnızlığın günde 15 sigara içmek kadar zararlı olabileceğini belirtti.

Sadece fiziksel aktiviteye değil, aynı zamanda başkalarıyla vakit geçirmeye de vurgu yaparak, "Spor yapabilir ve başka bir gün, insanlarla yüz yüze vakit geçirebilirsiniz. Yani, bence en iyi arkadaşınız budur. Her ikisini de yapın."

şanssız üzgün kişi

Gilbert, fiziksel aktiviteleri sosyal etkileşimle birleştirmenin faydalarını şöyle açıklıyor: "Fiziksel aktivitenin, zihinsel sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz zevklerinden gerçekten yararlanabilir ve ayrıca zamanınızı insanlarla geçirebilirsiniz, çünkü elbette bahsettiğimiz şey bu, çünkü bağlantılar daha uzun yaşamanızı sağlar."

Programın sunucusu, yalnızlığın sağlığa zararlı etkilerine dair yaygın inancı belirterek aynı fikirdeydi. Gilbert, "Sosyal bağlantılarımıza yatırım yapmamak, günde 15 sigaraya kadar içmek kadar zararlıdır, bu yüzden ikisi de olmalı. Belki ikisi de olmalı değil; ikisi de olmalı." diyerek onayladı.

üzgün şanssız hüzünlü

Sunucu yalnızlığın sağlığı nasıl etkilediği konusunda açıklama istedi ve Allison bunun kardiyovasküler hastalıklara, depresyona ve kaygıya yol açabileceğini söyledi. "Bağlantıların olmamasının nasıl bir şey olduğunun fiziksel tezahürlerinin bir listesi" olduğunu açıkladı.

Gazeteci daha sonra insanların doğası gereği "sosyal yaratıklar" olduğunu, "daha mutlu" hissetmek için "topluluk duygusuna" ihtiyaç duyduğunu, bilimin de bunun daha uzun, daha anlamlı ve bağlantılı yaşamlara katkıda bulunduğunu desteklediğini ileri sürdü.

RUH SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

yorgunluk

NHS, uzun süreli veya şiddetli yalnızlığın bunama da dahil olmak üzere bazı fiziksel rahatsızlıkların ve depresyon, düşük ruh hali, anksiyete ve stres gibi ruh sağlığı sorunlarının riskini artırabileceğini belirtmiştir.

BELİRTİLERİ

Yalnızlığın belirtileri arasında sosyal toplantılara katılma konusunda endişe, kişisel bakımı ihmal etme gibi rutin değişiklikleri, uyku düzeninin değişmesi ve kendine daha az yemek pişirme sayılabilir.

ÖLÜM ORANINDA 3 KAT ARTIŞ VAR

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Amerikan Kalp Derneği'nin 2022'de atıfta bulunduğu bir araştırmada da izolasyon ve yalnızlığın kalp krizi ve felçten ölüm riskini artırabileceği, kalp hastalığı olan ve sosyal olarak izole edilen bireylerin ölüm oranında iki-üç kat artış yaşandığı bulundu. Ayrıca izolasyon ve yalnızlığın kardiyovasküler sağlığa zararlı davranışlarla ilişkili olduğu görüldü.

Açıklamada ayrıca yalnızlığın daha az fiziksel aktiviteye, meyve ve sebze tüketiminin azalmasına ve hareketsiz geçen zamanın artmasına yol açabileceği belirtildi. Ayrıca yalnızlık ile sigara içme olasılığının daha yüksek olması arasında bir bağlantı bulan diğer çalışmalara da atıfta bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
bunama felç Kalp‎ sigara hastalık sağlık yalnız
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