Yayıldığı günden itibaren en az 10 yıl geçtiğine inanmayacağınız viral videolar

Üzerinden en az 10 yıl geçen o viral videolarla dolu bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Yıllar geçse de bir türlü eskimeyen, hala dün gibi hatırladığımız internet tarihinin en iyi videolarını hatırlayalım!

1. Batesmotelpro

İlk videolarından beri merakla izlediğimiz Batesmotelpro direkt viral olmuştu. Hepimizi o dönem YouTube başına kitleyen eğlenceli mi eğlenceli videoları vardı!

2. Duşta şarkı söyleyen o adam...

Bu video hayatımıza 2009 yılında girdi.... Olayın üzerinden yıllar geçse de bu videoyu görünce direkt videoyu hatırlıyoruz. Bu videosunu Facebook'ta yayınlayan İsmail'in videosunu da zaten Beyaz Show sayesinde keşfetmiştik.

3. "Herkesin hayatına kimse karışamaz..."

Yılların eskitemediği bir video varsa o kesinlikle bu videodur... Yaklaşık 15 yıl önce yayınlanan bu videonun ana özeti kimsenin ne giydiğine kimse karışamazdır...

4. Aykut Elmas videoları

Vine yeni kurulmuştu... O zaman Aykut Elmas çektiği 10 saniyelik videolar ile hepimizi ekran karşısına sabitlemişti. Hem çok eğlenceliydi hem de gerçekten güldürüyordu. Tek bir videosunu seçemeyiz hepsi birbirinden iyiydi!

5. Rockçı Serpil

Yıllar geçse de herkes Rockçı Serpil'i daha dün gibi hatırlar... Katıldığı evlendirme programında performansı ile hepimizi etkisi altına alan Serpil'i yıllar geçse de unutmak hiç mümkün değil!

6. Jamiryu

Jamiroquai isimli İngiliz grubun telafuzu bir dönem bu videoyla çok gündem olmuştu. Bu dayımız da kendine özgü bir tarzla telafuz etmişti ve yıllar geçse de aklımızda sadece tek bir kelime vardı: "Jamiryu"

7. Fıkrasına gülünmeyen adam

Biz neden o adamın fıkrasına hiç gülmedik... 2012'de hayatımıza giren Hasan Mezarsı ve onun gerçekten hiç ama hiç komik olmayan fıkrası yıllar geçse de kulaklarımızda...

8. "Al Kırdın Kırdın"

Kameranın kalitesi zaten bu videonun yıllar önce çekildiğini gözler önüne seriyor... O dönemin vloger'ı diyebileceğimiz genç arkadaşımız heyecanlı şekilde videosunu çekerken annesi kameraya dokunuyor. Ve işte karşımızda o unutulmaz cümleler: "Al kırdın kırdın..."

9. "Musluğu Açtım Tıpasını Taktım"

İlk acapellası olan bu şarkının sözlerini okuyunca hatırladınız değil mi? Babür Sağlam, Murat Çaşkurlu, Çağıl Şardağ, Tevfik Talayer'in seslendirdiği "Musluğu açtım tıpasını taktım" şarkısının tarihi 2007'ye dayanıyor...

10. Beyin bedava

KPSS'den hemen sonra sorulan sorulara yanıt veren beyfendinin bu sözü unutulmazdı: "Beyin bedava!" İsmi Ali Kemal olan bu beyfendi yıllar geçse de fenomenliğini koruyor!