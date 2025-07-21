Yaylada kalp krizi geçiren çoban hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkan 65 yaşındaki Yahya Onat, aniden rahatsızlandı. Onat'ın fenalaştığını gören diğer çobanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaylada yaptı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Onat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Onat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Onat'ın cenazesi, ailesine teslim edilerek toprağa verilecek.

(İHA)