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Yaz ayı geldi, düğün sezonu açıldı: Çiftlerin çeyiz telaşı başladı...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu hız kazanırken, Eskişehir’de çeyiz alışverişleri de hareketlendi. Mobilya sektöründe artan taleple birlikte satışların yükseldiğini belirten esnaf Dilhan Kocabaş, özellikle yeni evlenen çiftlerin sade, işlevsel ve uzun ömürlü ürünlere yöneldiğini söyledi.

Yaz ayı geldi, düğün sezonu açıldı: Çiftlerin çeyiz telaşı başladı...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hız kazanan düğün sezonu, çeyiz alışverişlerini canlandırdı. Eskişehir'de mobilya dükkanı işleten Dilhan Kocabaş, özellikle yeni evli çiftlerin alışveriş tercihlerinde belirgin değişimler olduğunu söyledi.

Artık sadece gösterişli mobilyalar değil, aynı zamanda uzun ömürlü, sade ve işlevsel ürünler tercih ediliyor.

Çiftler, bütçelerini aşmadan yaşam alanlarını kurmak isterken, taksitli satışlar da alışverişte öne çıkıyor.

Yaz ayı geldi, düğün sezonu açıldı: Çiftlerin çeyiz telaşı başladı... 1

"MÜŞTERİLER KULLANIŞLI VE UZUN ÖMÜRLÜ ÜRÜNLER ARIYOR"

Kocabaş, yaz dönemlerinin genel olarak alışverişin canlandığı bir dönem olduğunu ve yeni ev kuran çiftlerin artık daha işlevsellik odaklı alışveriş yapmaya başladığını vurgulayarak, "Yaz ayları genel olarak alışverişin hızlandığı bir dönem, ama düğün sezonu özellikle bizim kategorilerde hareketlenmeyi daha da artırıyor. Müşteriler artık sadece şık değil, aynı zamanda kullanışlı ve uzun ömürlü ürünler arıyor. Ahşap dokular, toprak tonları ve açık renkli kumaşlarla sade ama estetik yaşam alanları kuruluyor. Bu yılın favori kumaşları arasında şönil ve bukle yer alıyor. Renk olarak ise zümrüt yeşili, hardal sarısı ve yanık turuncu çok rağbet görüyor" diye konuştu.

Yaz ayı geldi, düğün sezonu açıldı: Çiftlerin çeyiz telaşı başladı... 2

"AZ AMA ÖZ ANLAYIŞI ÖNE ÇIKTI"

Kocabaş, çiftlerin artık tam takım mobilya almak yerine daha sade ve ihtiyaca yönelik alışveriş yaptığını belirterek şöyle konuştu: "Eskiden her şey tam takım olsun anlayışı hakimdi. Şimdi ise insanlar alanı verimli kullanmak ve bütçelerini zorlamak istemiyor. Bu nedenle modüler, işlevsel ve yer kazandıran ürünler daha çok ilgi görüyor. Kısaca az ama öz anlayış öne çıktı diyebilirim. Özellikle bizim gibi esnaflarda elden taksit imkânının olması, müşterilerin bütçelerini zorlamadan alışveriş yapmalarını sağlıyor. Peşin alım yapanlar da var ama genel olarak taksitli satışlar açık ara önde"

Yaz ayı geldi, düğün sezonu açıldı: Çiftlerin çeyiz telaşı başladı... 3

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
düğün evlilik çeyiz yaz ayları
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